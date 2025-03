Affari Tuoi, oggi giovedì 20 marzo 2025, non va in onda. Scopriamo insieme il perché il programma condotto da Stefano De Martino ha subito uno stop e cosa sarà trasmesso al posto del game show di Rai1.

Affari Tuoi, perché non va in onda oggi 20 marzo

Ormai è Stefano De Martino mania. Il conduttore, alla guida di Affari Tuoi dal 2 settembre 2024, continua a collezionare ascolti record grazie anche al suo stile di conduzione che non ha fatto rimpiangere Amadeus. Virali sono i suoi sketch con i concorrenti delle varie Regioni e i suoi balletti sulle note delle canzoni sanremesi. Il quiz show però si ferma per la giornata di oggi, giovedì 20 marzo 2025. Ma perché Affari Tuoi non va in onda?

Il motivo è dovuto alla Nazionale di calcio. Al suo posto, la Rai trasmetterà in chiaro la partita dei quarti di Nations League tra Italia e Germania. La formazione guidata da Luciano Spalletti sarà impegnata nella doppia sfida contro i tedeschi con la partita d’andata che si giocherà a Milano, in diretta dallo stadio San Siro. Il pre-partita inizierà alle 20.35, subito dopo il Tg1, mentre il calcio d’inizio è alle 20.45. La telecronaca è affidata ad Alberto Rimedio mentre il commento tecnico è di Daniele Adani. A bordo campo Tiziana Alla, alle interviste Andrea Riscassi e Fabrizio Tumbarello. Pitch View studio a cura di Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni.

Affari Tuoi, quando torna in TV?

Il gioco dei pacchi tornerà presto a farci compagnia e andrà regolarmente in onda venerdì 21 marzo 2025 alle 20.35 su Rai1. Nelle prossime puntate, conosceremo i nuovi concorrenti che potranno portarsi a casa un montepremi massimo di 300 mila euro in gettoni d’oro. Ma Affari Tuoi si fermerà anche in un’altra data. Infatti la partita di ritorno dei quarti tra Germania e Italia si giocherà domenica 23 marzo e anche in quella giornata Affari Tuoi non andrà in onda.