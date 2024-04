Affari Tuoi non va in onda oggi, 18 aprile 2024: perché? Il motivo

Affari Tuoi questa sera, giovedì 18 aprile 2024, non andrà in onda. Come accaduto la scorsa settimana, lo show condotto da Amadeus si prende un giorno di stop. Vediamo insieme il perché e cosa verrà trasmesso al suo posto.

Affari Tuoi non va in onda oggi, 18 aprile: il motivo

Ancora un cambio di programmazione per la Rai che solo pochi giorni fa ha comunicato l’addio di Amadeus. Una notizia che era nell’aria da settimane ma che ora è ufficiale. Il conduttore non ci terrà compagnia per la giornata di giovedì 18 aprile 2024 con Affari Tuoi. Il gioco che consente ad un concorrente di vincere un montepremi fino a 300 mila euro in gettoni d’oro, non andrà in onda. Il motivo?

L’emittente pubblica ha infatti acquistato i diritti dei quarti di Europa League che hanno visto per le gare di andate impegnate tre squadre italiane. Si tratta del Milan, della Roma e dell’Atalanta che sognano quindi di avanzare nella competizione europea. Su Rai1, con calcio d’inizio alle ore 21.00, sarà trasmessa la gara di ritorno dei quarti di finali tra Roma e Milan. La sfida è aperta dato che la gara dì andata si è conclusa con la vittoria per 1 a 0 dei giallorossi (a segno Mancini). Mentre l’Atalanta è reduce dall’importante tre a zero ottenuto sul campo del Liverpool.

Affari Tuoi quindi non andrà in onda per dare spazio al calcio. Dopo il Tg1 delle 20.00, confermato l’appuntamento con ‘Cinque Minuti’ di Bruno Vespa. Dalle 20.35 ci sarà un collegamento dallo stadio Olimpico per il pre-partita.

Questo il cambio di programmazione su Rai1:

ore 20.00 Tg1

ore 20.30 Cinque Minuti

Ore 20.35 Pre partita

Ore 21.00 Roma-Milan, la gara

Ore 23.25 Porta a Porta

Dove vedere Roma-Milan

Sarà possibile vedere la gara Roma-Milan, sia in chiaro su Rai1 che sulle piattaforme a pagamento. Il ritorno dei quarti sarà disponibile su Dazn, su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252) e in streaming su SkyGo e Now.