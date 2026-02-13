Ci siamo: Affari Tuoi di Stefano De Martino approda in prima serata con lo speciale “Nella buona e nella cattiva sorte” alla vigilia di San Valentino. Scopriamo insieme le anticipazioni, ma anche tutti gli ospiti di questo appuntamento.

Affari Tuoi stasera serata speciale con “Nella Buona e nella cattiva sorte”

Stasera, venerdì 13 febbraio 2026, dalle ore 20.35 appuntamento su Rai 1 con “Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte“, lo speciale condotto da Stefano De Martino. Il game show dei pacchi arriva in prima serata con una puntata speciale dedicata all’amore proprio nel giorno che precede la festa di San Valentino.

Sarà una serata all’insegna dell’amore, delle emozioni e dello spettacolo, che vedrà il Teatro delle Vittorie, con una scenografia a tema per la festa degli innamorati. Protagonisti della puntata di stasera una coppia di fidanzati prossimi al matrimonio pronti a giocare con i pacchisti che per l’occasione questa sera non saranno rappresentanti delle regioni d’Italia, ma bensì familiari e amici della coppia.

Stasera 20.30 Rai 1 #Affarituoi “Nella buona e nella cattiva sorte” pic.twitter.com/uqMl3TlkCZ — Stefano De Martino (@ste_demartino) February 13, 2026

Affari Tuoi, puntata di oggi – 13 febbraio 2026: ospiti

Nella puntata di oggi di Affari Tuoi di venerdì 13 febbraio 2026 in studio ci saranno anche tantissimi ospiti e per l’occasione saranno tutte coppie. Tra gli ospiti annunciati ci sono: Benedetta Parodi con Fabio Caressa, ma anche Federica Nargi con Alessandro Matri. Ma non finisce qui, ospiti in studio anche: Massimo Ranieri, Brenda Lodigiani, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Peppe Iodice e Simon & The Stars.

Non mancherà l’orchestra diretta dal Maestro Pino Perris e i compagni di viaggio di Stefano De Martino: Herbert Ballerina e Martina Miliddi.

L’appuntamento con “Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte” è stasera, venerdì 13 febbraio 2026, su Rai1.