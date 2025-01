Puntata ricca di emozioni quella che ha visto come concorrenti di Affari Tuoi le sorelle Giorgia e Valentina. Le due sono infatti arrivate sino alla fine con tre pacchi rossi: da 50 mila, 100 mila e 300 mila. Scopriamo insieme quanto hanno vinto.

Affari Tuoi, Giorgia e Valentina ad un passo da vincere 300 mila euro

Stefano De Martino continua a far registrare ascolti record. Lunedì scorso la puntata di Affari Tuoi è stata seguita da 7 milioni di spettatori, con un picco di share del 42,9%. Numeri che fanno del ‘gioco dei pacchi’ il programma più visto dell’access prime time, seguitissimo anche da giovanissimi. Merito del conduttore e delle storie delle concorrenti che nel corso delle puntate diventano sempre più protagonisti. Questa sera, venerdì 24 gennaio 2025, è stata la volta di due sorelle Giorgia e Valentina che sono arrivate ad un passo dal vincere 300 mila euro.

Le due, che provenivano dalla Liguria, sono arrivate con tre pacchi rossi, come diceva Amadeus con ‘Soldi sicuri’. Un pacco conteneva 50 mila, un altro 100 mila e un altro 300 mila. Per ben due volte hanno rifiutato l’offerta del dottore di 100 mila euro e hanno deciso di rischiare quando alla fine sono rimaste solo con due pacchi: da 50 e da 300 mila. Le due concorrenti nel corso della partita potevano cambiare il proprio numero 5 con il 13, un numero che era legato a quello di sua figlia. Purtroppo per loro era il numero 13 a contenere i 300 mila euro.

Ad inizio puntata avevano raccontato a Stefano De Martino che per vincere l’importo massimo ci voleva un pizzico di follia e di coraggio, loro lo hanno avuto ma hanno conquistato 50 mila euro.

Stasera tutto è possibile presto in tv

Intanto è un momento d’oro per Stefano De Martino che si sta preparando per condurre una nuova edizione di Stasera tutto è possibile. Il programma andrà infatti in onda il 28 gennaio in prima serata su Rai2.