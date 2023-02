Variazioni nella programmazione dell’access prime time di Rai 1: torna, infatti, in Tv il programma Affari Tuoi – Formato Famiglia. A condurre lo storico format con i pacchi sarà ancora una volta Amadeus. Andiamo a vedere quando andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Affari Tuoi – Formato Famiglia.

Affari Tuoi – Formato Famiglia con Amadeus: quando in Tv su Rai 1

Torna in onda in Tv Affari Tuoi – Formato Famiglia. La nuova stagione del programma con i pacchi prenderà il posto de I Soliti Ignoti. La variazione del palinsesto della prima rete della Tv di Stato avrà luogo il 16 aprile 2023. Il programma è basato sul format olandese Deal or No Deal, prodotto da Endemol Shine Italy, ed è realizzato nello studio 5 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma.

Dal 6 giugno Techetechetè

I Soliti Ignoti andranno in onda fino al 15 aprile. Dal 16 aprile fino al 5 giugno Amadeus tornerà al timone del programma AffariTuoi – Formato Famiglia. Dopo qualche mese nuovo cambio di programma per Rai 1. Dal 6 giugno infatti, il programma AffariTuoi – Formato Famiglia sarà sostituito da Techetechetè.

Il gioco AffariTuoi – Formato Famiglia

Affari tuoi – Formato famiglia è stata la 16ª edizione del gioco televisivo italiano Affari tuoi, andato in onda su Rai 1 dal 2003 al 2017 e nel 2020 e nel 2021 con lo spin-off Affari tuoi – Viva gli sposi!.

La versione “famiglia” è andata in onda il sabato con la conduzione di Amadeus e Giovanna Civitillo per quattro puntate dal 19 febbraio al 12 marzo 2022 tra la fascia dell’access prime time e la fascia della prima serata (dalle 20:35 a mezzanotte circa) e per due puntate il 19 e il 26 marzo 2022 nella fascia dell’access prime time (dalle 20:35 alle 21:45 circa).

Il motore del game show sono i 20 pacchi presenti in studio, ciascuno associato ad un premio. Il concorrente scopre uno alla volta il contenuto di tutti i pacchi ad eccezione del proprio. Ad aprire questi pacchi sono i pacchisti, cioè i parenti e amici del concorrente a cui si aggiunge un personaggio famoso e la stessa Giovanna Civitillo, che prende un solo pacco. Nel corso del gioco il concorrente può decidere se tenerlo fino alla fine o accettare una delle offerte del Dottore.