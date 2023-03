Adriano Celentano su Instagram parla dei migranti, le sue parole

Adriano Celentano torna a parlare di politica e di immigrazione, affidando le sue parole ai social. Su un Post Instagram il Molleggiato esprime la sua idea in merito ai disperati che arrivano dal mare, che in molti casi muoiono annegati ancor prima di sperimentare una nuova possibilità, un nuovo inizio, una nuova vita.

Adriano Celentano critico sul governo Meloni

Celentano ci ha abituato alle sue invettive. Egli si è sempre interessato di temi scomodi che riguardano il bene del mondo e dell’umanità. Come l’inquinamento, la violenza, fino alla politica di cui a volte ha criticato le scelte più scellerate di questo o quel politico. Adriano, tuttavia lo fa sempre con garbo e mai usando toni aggressivi e offensivi. Il più delle volte è ironico e non si nasconde dietro le parole.

Tragedia del mare in Calabria: si poteva evitare?

All’indomani della tragedia del mare in Calabria di quel 26 febbraio 2023 dove un’imbarcazione di legno si è spezzata, naufragando davanti alle coste calabresi ci si interroga se si poteva evitare e se è stato fatto abbastanza. I morti recuperati finora sono 62, tra cui almeno dodici bambini e un neonato, ma potrebbero essere centinaia.

Celentano e i migranti, il post su Instagram: le sue parole

“lo non sono mai stato di destra e… tuttavia non mi dispiace il modo di governare delta “nostra” Giorgia… Puo anche darsi che io sbagli ma a volte ho come il sospetto di trovarmi di fronte a una saggia equilibrista. Saggia, perché non può non tener conto che il governo da lei creato e tutto di – DESTRA – per cui se qualcuno dei SUOI sbaglia, lei può si rimproverarlo, ma non troppo… Pero se lo sbaglio e grande e il rimprovero non è

all’altezza dello sbaglio, ciò potrebbe mettere in crisi quell’equilibrio attraverso il quale la

renderebbe SAGGIA”.

Celentano continua e aggiunge:

“Tutti sappiamo che chi scappa da quei paesi eternamente in guerra, rischia a dir poco di morire annegato. Gente povera che si aggrappa all’ unico spiraglio di LIBERTA’ dove le probabilità di salvarsi, il piu delle volte e inferiore al 50%. E questo lo sa anche Giorgia. Per cui mi meraviglio se anche lei dice che quelli che vogliono scappare da quei posti TRUCIDI, vanno fermati alla partenza. È chiaro che se gli proibissimo di attraversare il mare, potrebbero SI salvarsi dalla TEMPESTA, ma per essere poi ASSASSINATI dai

sanguinari di quelle guerre infernali”.

Tutto nobile quello che dice Celentano, ma qui si dimentica troppo spesso che di fronte a queste tragedie dove il valore della vita umana è meno di zero non c’è né una destra né una sinistra. Ci dovrebbe essere il buon senso per evitare che nel 2023 è ancora in piedi il traffico di essere umani. Disperati che nel vano tentativo di una nuova vita, prosciugano i loro risparmi per darli agli scafisti con la promessa di un futuro migliore. Promessa che il più delle volte si infrange contro gli scogli.

Le critiche degli utenti ad Adriano Celentano sotto il post Instagram

Molti utenti hanno risposto a Celentano. Vi riportiamo qualche commento:

“Io credo che i veri responsabili sono di sinistra e lo dice uno che se ne frega della politica! Però ragiono e secondo me la sinistra predica bene ma razzola male loro non fanno altro che su gli emigranti e solo un problema di business ci guadagnano! Con le loro cooperative! Non è bello che questa povera gente viene in Italia e poi buttata in mezzo alla strada e per vivere sono costretti a delinquere! Poi la Meloni è salita democraticamente con il voto degli italiani! La sinistra più è contro il popolo italiano e più perde voti mica la gente è stupida! Poi caro Adriano pensa a cantare che in quello sei un Dio! No parlare di politica che no capisci niente puoi fare solo brutte figure”.