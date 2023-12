Adriano Celentano è intervenuto durante la puntata di Domenica In andata in onda oggi, domenica 10 dicembre 2023, durante lo spazio che la padrona di casa Mara Venier ha dedicato all’intervista a Vincenzo Mollica, che si è raccontato dall’amica di sempre, Mara Venier appunto.

Adriano Celentano a Domenica In annuncia: “Ho pronto un nuovo programma”

A Domenica In, Adriano Celentano annuncia che ha preparato un nuovo programma tv. Il cantautore, conduttore e attore italiano ha infatti dichiarato durante il suo intervento che: “Tutto è pronto ormai, mancano solo pochi giorni. Anche se ancora non è chiaro su quale rete andrà in onda, devo decidere. Se non sarà la Rai, sarà La7”.

Il nuovo programma di Adriano Celentano su Rai o La7

A quanto pare, Adriano Celentano ha escluso dai suoi piani una possibile messa in onda del suo show sulle reti Mediaset. Su questa decisione sarà pesata sicuramente l’esperienza con il programma Adrian, andato in onda proprio su Canale 5.

Adriano Celentano, dopo aver annunciato a Domenica In durante la diretta di oggi pomeriggio l’idea di questo nuovo programma tv ha anche aggiunto che: “Comunque quello che conta è che le puntate sono davvero forti. Poi anche se nessuno le vede, l’importante è che ci siano. Un giorno la gente le vedrà senza il bisogno di un televisore”.

Già in passato, era stata Claudia Mori, moglie di Adriano Celentano, ad annunciare che suo marito stava preparando uno show tutto nuovo e che mancava all’epoca solo la scelta di quale emittente televisiva avrebbe dovuto poi trasmetterlo. Stando a quanto comunicato oggi da Adriano Celentano in diretta su Rai 1, lo show sarebbe pronto.

Le dichiarazioni di Claudia Mori

La Mori in passato aveva già infatti annunciato che il marito stava lavorando a un nuovo programma tv: “Qualcosa bolle in pentola, ma Adriano non mi dice niente. È da un anno che lo vedo impegnato e dice sempre che sta mettendo ordine sul computer”

La Mori rivelò infatti che il Molleggiato stava lavorando a un nuovo format: “Dipende se glielo faranno fare. Anche perché ultimamente qualche censura su di lui c’è stata, in particolare dopo Rockpolitik. Da parte di Adriano l’idea c’è, ma bisogna essere in due per realizzarla. Artista ed editore. Lui sta pensando a tornare in Rai”.