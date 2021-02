Adriano Celentano è tornato a parlare sui social pubblicando un lungo messaggio su Instagram in cui ha ripreso Corrado Formigli e Massimo Giletti. Il Molleggiato ha trovato scorretto il loro approccio ai “contrari” del vaccino anti Covid-19 invitati alle loro trasmissioni, ma ripresi senza dar loro la possibilità di esprimere il proprio parere. Ecco cosa ha scritto.

Adriano Celentano contro Formigli e l’amico Giletti

Adriano Celentano non si è mai tirato indietro nell’esprimere il suo punto di vista. In un periodo così complicato per via della pandemia da Coronavirus, il cantautore ha deciso di prendere una chiara posizione scrivendo un lunghissimo post che coinvolge Corrado Formigli di Piazzapulita e Massimo Giletti di Non è l’Arena.

Qualche parole di conforto a Formigli e all’amico Giletti. Da tempo seguo le vostre trasmissioni poiché le ritengo interessanti e al tempo stesso educative, specie in questo periodo che se non stiamo attenti l’amara sorpresa potrebbe coglierci da un momento all’altro.

esordisce così il Molleggiato che prosegue dicendo:

Per cui è giusto invitare e sentire anche la voce di chi è contrario ai vaccini. Personalmente io credo che non ci sia altra soluzione all’infuori del vaccino. Ma poiché come anche tu Corrado, hai detto ieri sera, il popolo dei ‘CONTRARI’ sta aumentando, quindi è più che giusto accoglierli e sentire anche la loro campana.

Adriano Celentano: “se io fossi Cairo vi licenzierei in TRONCO”

Ma non finisce qui, visto che Adriano Celentano fa una doverosa precisazione:

Però fatecela sentire la loro campana. Invece voi SCORRETTI cosa fate: li invitate, tanto per far vedere che siete democratici, e appena aprono bocca li assalite, offendendoli e lasciando che le voci si sovrappongono senza permettere al pubblico a casa di capire in che modo la loro RICETTA sarebbe meglio del vaccino.

Per Celentano si tratta di una farsa vera e propria e per questo motivo lancia una provocazione anche all’imprenditore Urbano Cairo proprietario della rete La7:

Una FARSA la vostra che ha già toccato la quarta puntata. Due tue e due di Giletti. Mi dispiace ragazzi, ma avete ancora tanto da imparare….e se io fossi Cairo aspetterei la farsa della quinta puntata (che non sarà certo diversa dalle precedenti) e vi licenzierei in TRONCO.

Che ne pensate? Ma sopratutto come reagiranno Formigli e Giletti?