Adriano Celentano torna a dire la sua opinione e lo fa ancora una volta attraverso i social. Il cantautore, dopo le bacchettate di qualche mese fa, rivolte ad alcuni conduttori tv ritenuti “Responsabili di odio e ignoranti”, questa volta rivolge il suo pensiero ai politici, che da sei giorni non riescono a trovare un nome per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Adriano Celentano si rivolge ai politici per la questione Quirinale

Il “Molleggiato”, da sempre appassionato di politica e da sempre attento a quello che avviene nel paese, già nei suoi show televisivi ha sempre detto la sua opinione sulla situazione governativa italiana. Questa volta Adriano Celentano entra nella “Bollente” questione Quirinale.

Il cantautore in un post pubblicato su Instagram definisce la situazione attuale in merito alle votazioni per il nuovo inquilino del Quirinale come “L’ingorgo” e si concentra su due nomi usciti in questi giorni proprio come possibili inquilini del palazzo presidenziale.

Il messaggio di Celentano su Casini e Cassese

Celentano scrive: “Care vittime parlamentari… è con affetto che mi rivolgo a voi proprio perché anch’io, come Re degli ignoranti, mi domando e mi ridomando come sarà il VOLTO dell’imminente Presidente della Repubblica… e fra tutti i nomi che si sono fatti finora, quelli che più di tutti mi incuriosiscono sono: Casini e Cassese”.

Adriano Celentano: “Di destra o di sinistra faranno senz’altro delle cazzate”

Celentano si concentra quindi sui nomi di Pier Ferdinando Casini e Sabino Cassese. Di loro dice: “Uno dei due è di destra. Ma che importanza ha?! Oggi, alle soglie di un probabile conflitto mondiale sul caso Ucraina, dove sia la destra che la sinistra faranno senz’altro delle CAZZATE universali, tutto può andar bene. L’importante è che uno dei due o meglio ancora, ENTRAMBI (che significa tutti e due insieme al Quirinale, fatto NUOVO e mai successo nella storia del mondo politico) potrebbero anche costituire un sano INCENTIVO per rimarginare alcune FERITE DEMOCRATICHE da qualche tempo visibilmente presenti sul campo italiano. Sono certo che i due “ragazzi”, Casini e Cassese si adopereranno per il bene dei popoli”.

La soluzione per Celentano è quindi di una doppia presenza al Quirinale, cosa mai vista prima ma che potrebbe essere, per lui, la soluzione per rimarginare ferite democratiche.