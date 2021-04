Adriano Celentano scrive ancora una volta a Fabrizio Corona. Dopo le prime due lettere, il Molleggiato si riaffaccia sui social per lanciare un nuovo messaggio di forza all’ex paparazzo dei vip. Questa volta lo invita a seguire la strada di Gesù: “è arrivato il momento di scegliere, il tempo stringe“.

Adriano Celentano: “Caro Fabrizio bisogna mettere a posto la storia”

Adriano Celentano è sceso nuovamente in campo per Fabrizio Corona con una nuova lettera. Questa volta il Molleggiato ha fatto una lunghissima riflessione partendo dai social fino all’essenza suprema della vita: Gesù Cristo.

Caro Fabrizio, navigando sul tuo profilo, o meglio zoppicando più che navigare (vista la mia attenzione all’imbranaggine) noto che hai la bellezza di un milione di followers. Questo cosa significa?… Che un milione di persone sarebbero pronte a seguirti anche se il tuo modello di vita non è degli più apprezzabili? Un amico @esperto.esperto mi informa che i followers sono quel numero di persone che seguono il profilo di un determinato personaggio, ma ciò che è davvero importante è il numero dei like e commenti ricevuti e che proprio attraverso questi è possibile farsi un’idea sulla credibilità di un personaggio.

scrive il cantautore che riprende un’affermazione dello stesso ex paparazzo dei vip:

Da Barbara d’Urso hai dichiarato di sentirti un pezzo della storia italiana. E’ vero non hai detto una cosa sbagliata, ma adesso bisogna mettere a posto la storia. Ecco dunque un motivo da cui potrebbe nascere un’idea.

Adriano Celentano invita Fabrizio Corna a scegliere Gesù

Ma non finisce qui. Adriano Celentano nella sua lunghissima video-lettera a Fabrizio Corona fa una riflessione importante sulla vita:

La vita per quanto possa essere lunga è più corta di una manciata di secondi, per cui non ci rimane che concentrarsi seriamente sui pochi secondi rimasti prima che, di punto e in bianco come un fulmine a ciel sereno, veniamo catapultati di fronte ad un padre a cui è impossibile mentire. Non ci fosse il suo perdono sarebbe tardi anche per rimediare. Dobbiamo darci da fare se non vogliamo perdere le gioie di quella vita che, al contrario di quella terrena, è davvero eterna e piena di gaudio

Poi il Molleggiato prosegue dicendo a Corona:

Caro Fabrizio la tua sofferenza è grande lo so, ma proprio da questa sofferenza che tu devi risorgere. I giudici hanno fatto quello che la legge gli imponi, ma tu non puoi vincere se non apri il tuo cuore al nuovo Fabrizio. Quel Fabrizio che stupirà tutti capace anche di accettare la durezza di chi in questo momento non vuole essere tenero. Io me la sento che tu lo farai come quel giorno quando hai portato in comunità quei due ragazzi salvandoli.

La lettera di Celentano termina con un invito ben preciso: seguire la strada del Signore.

Io credo che tu sia un bravo ragazzo. Caro Fabrizio è arrivato il momento di scegliere, il tempo stringe e dobbiamo decidere da che parte andare. L’unica via per tutti gli uomini del mondo è Gesù; senza di lui siamo già morti. Fin dalla nascita.