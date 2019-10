Adrian, il cartone animato di Adriano Celentano, è pronto a riprendere la messa in onda a partire da Giovedì 7 novembre 2019. Come ampiamente annunciato, Adriano Celentano farà uno spettacolo ogni sera che precederà la messa in onda del cartone animato. Eccovi il video mediaset con il riassunto delle puntate precedenti, vale a dire gli episodi che erano andati in onda prima della decisione di interrompere.