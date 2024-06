Anche chi non si intende o segue lo sport e i tifosi di calcio meno accaniti conoscono Marcello Lippi, prima calciatore e poi allenatore dalla carriera strepitosa. Ebbene, il film documentario Adesso vinco io la ripercorre in tutte le sue tappe più importanti, raccontandone sia i tanti trionfi che i momenti più difficili. Per conoscere meglio Marcello Lippi, anche come uomo, l’appuntamento è per la prima serata di Giovedì 13 Giugno su Rai Due. Intanto vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere su questa prima tv da non perdere.

Adesso vinco io: la carriera sportiva e i trionfi di Marcello Lippi in in un film

Il film documentario Adesso vinco io è, in pratica, un ritratto di Marcello Lippi, uno degli allenatori di calcio più vincenti di sempre. Dapprima calciatore non eccelso, Lippi ha ottenuto il massimo del successo come allenatore, riuscendo a conquistare numerosi trofei e ad acquisire grande popolarità fra la gente oltre che a diventare il più richiesto dalle società italiane.

Ci sarà spazio per rivivere, fra i vari momenti top della sua carriera, la bella vittoria come ct della nazionale azzurra ai Mondiali di Francia del 2006 e i cinque scudetti vinti con la Juventus, arrivati, questi ultimi, dopo essersi seduto sulle prestigiose panchine di Atalanta e Napoli.

Oltre che all’acclamato professionista, la pellicola dà rilievo anche all’aspetto privato e intimo di Lippi, che racconta come uomo, padre e amico. Il risultato è la perfetta delineazione di un personaggio talmente impresso nella storia del calcio da diventarne un’icona.

Curiosità sul documentario su Marcello Lippi

Storia di un grande allenatore: Il documentario su Marcello Lippi esplora la vita e la carriera di uno degli allenatori più rispettati e di successo nella storia del calcio. Dal suo inizio come giocatore fino ai trionfi come allenatore, il documentario offre uno sguardo approfondito sulla sua straordinaria carriera.

Interviste esclusive: Il film include interviste esclusive con Marcello Lippi stesso, nonché con giocatori, colleghi e amici che hanno lavorato con lui nel corso degli anni. Queste testimonianze offrono una prospettiva unica sulla sua filosofia di allenamento e sulla sua personalità.

Immagini d’archivio: Il documentario presenta numerose immagini d’archivio, tra cui filmati inediti delle partite più importanti, momenti dietro le quinte e interviste storiche. Queste immagini aiutano a ricostruire la carriera di Lippi e a rivivere i suoi momenti più memorabili.

Focus sui trionfi: Uno dei punti salienti del documentario è la dettagliata analisi dei trionfi più grandi di Lippi, come la vittoria della Coppa del Mondo 2006 con la nazionale italiana e i successi con la Juventus. Il documentario esamina le strategie, le decisioni cruciali e le sfide affrontate lungo il percorso.

Filosofia di allenamento: Il film esplora la filosofia di allenamento di Lippi, compresi i suoi approcci alla gestione del team, la motivazione dei giocatori e la costruzione di una mentalità vincente. Lippi è noto per il suo stile di leadership calmo e autorevole, che viene approfondito nel documentario.

Lezioni di leadership: Oltre ad essere un documentario sportivo, il film offre anche lezioni di leadership applicabili in vari contesti. Le esperienze di Lippi come allenatore forniscono preziose intuizioni su come guidare e ispirare un team verso il successo.

Sfide personali: Il documentario non evita di affrontare i momenti difficili della carriera di Lippi, inclusi i periodi di crisi e le sconfitte. Questi momenti offrono una visione equilibrata della sua carriera, mostrando la resilienza e la determinazione necessarie per superare le avversità.

Impatto internazionale: Marcello Lippi ha allenato non solo in Italia ma anche in Cina, dove ha avuto un impatto significativo sul calcio locale. Il documentario esplora il suo contributo internazionale e come la sua esperienza globale abbia influenzato il suo approccio all’allenamento.

Produzione di alta qualità: Il documentario è realizzato con un’alta qualità di produzione, con una regia attenta ai dettagli e una narrazione coinvolgente. La musica, il montaggio e la cinematografia contribuiscono a creare un ritratto avvincente di Lippi.

Reazioni della critica: Il documentario ha ricevuto recensioni positive da parte della critica, che ha elogiato la sua capacità di offrire uno sguardo intimo e ispiratore sulla vita di Marcello Lippi. Gli appassionati di calcio e i fan di Lippi apprezzeranno particolarmente questo approfondimento sulla sua carriera.