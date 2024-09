Adele tra le lacrime ha annunciato il ritiro dalla scene. Dopo i concerti sold out di Monaco, l’interprete di “Someone like you” ha rivelato al mondo e a tutti i suoi fan la necessità di un “tempo incredibilmente lungo” di pausa. Una notizia che ha colto di sorpresa i fan sparsi del mondo, anche se la cantante prima di farlo ha in programma una serie di live a Las Vegas.

Adele, la cantante si ritira: l’annuncio tra le lacrime a Monaco

«Non sono a mio agio su un palco, e questo lo so, ma sono molto brava, cazzo. E mi sono davvero divertita a esibirmi per quasi tre anni, che è il periodo di concerti più lungo che abbia mai fatto e probabilmente il più lungo che farò mai». Inizia così il lungo discorso di Adele, la cantante di “Someone Like You” che dopo i trionfali concerti di Monaco, entrati di diritto nei Guinness dei primati, ha annunciato il ritiro dalla scena. Tra le lacrime, la cantante ha confessato ai fan che dopo i concerti di Las Vegas si prenderà una lunga pausa.

«Non vi vedrò per un periodo incredibilmente lungo. Vi terrò nel mio cuore per tutta la pausa e ripenserò a questi concerti e a tutti quelli che ho fatto negli ultimi tre anni. È stato meraviglioso, ho solo bisogno di riposare» – il messaggio indirizzato ai fan.

Adele, la cantante dei record

I concerti di Monaco di Adele sono entrati nel Guinness World Records con più di 730mila biglietti venduti. Numeri da capogiro per la cantante che è riuscita a radunare il più alto numero di persone al di fuori di Las Vegas, ma non finisce qui visto che il record della cantante è anche per il suo palco premiato dal sito del Guinness World Records come “il più grande schermo led mai realizzato per un evento live temporaneo”.

Attenzione: prima di ritirarsi dalla scene Adele ha in programma una serie di concerti al The Colosseum at Caesars Palace di Las Vegas. 10 concerti con cui terminerà la residency americana prima del ritiro definitivo. Un addio temporaneo quello della cantante che tra i suoi prossimi progetti ha la laurea. «Dopo Vegas voglio davvero laurearmi in letteratura inglese. Se non ce l’avessi fatta con la musica, penso che sarei sicuramente un’insegnante...» ha confessato al Sun precisando – «sento decisamente di usare la mia passione per l’inglese in quello che faccio. E anche se non fossi riuscita a trovare un lavoro dalla mia laurea, vorrei essere andata all’università, vorrei aver avuto quell’esperienza…».