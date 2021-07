L’astrologa Ada Alberti ci aggiorna sull’Oroscopo per l’estate 2021 per i nostri segni zodiacali. Ogni giorno un segno, per indicarci quella che sarà la previsione astrale per l’estate 2021. I primi sei segni sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Prossimamente gli altri segni. Ecco di seguito le previsioni di Ada Alberti.

Ada Alberti, Oroscopo estate 2021: i primi sei segni zodiacali

Di seguito vi riportiamo le previsioni di Ada Alberti, astrologa di Mattino 5 e Pomeriggio 5, per i primi sei segni zodiacali.

ARIETE: l’oroscopo di Ada Alberti

Iniziamo col dire che fino al 21 luglio Venere transita nell’amico Leone, dove viaggia anche Marte ma fino al 29. Si può dire che tali transiti doneranno a voi di questo segno di fuoco un mese notevole per i flirt, gli svaghi, l’amore e per dare vita ad un bebè.

Ottime stelle dunque per voi che però da fine luglio consigliamo di destinare l’energia al lavoro, alla sua ricerca od espansione. Comunque, grazie a Mercurio in Leone fino al 10 agosto ed al Sole fino al 21 agosto, avrete modo di divertirvi e guadagnare qualche soldino extra. E che dire di Giove che dal 28 luglio ritorna stabile in Acquario? Insomma, l’estate può donarvi sorprese incredibili ed aiuti inaspettati.

TORO: l’oroscopo di Ada Alberti

Vacanze spensierate? Tutt’altro. Luglio è volto alla casa, alla sua cura e aggiustamenti, a dinamiche familiari complesse che richiedono consigli e aiuti. I più fortunati si trovano nella casa del Sole, che condividono con i figli e gli amici più cari. Non siete sereni, tutta colpa di Saturno e del ritorno di Giove e Acquario, quest’ultimo dal 28 luglio, che rallentano le aspettative e vi destabilizzano.

Avrete modo di concedervi una vacanza più libera in agosto, mese in cui in amore tutto sarà possibile: rotture o rappacificazioni, incontri pepati da definire alla fine del mese. Ritornando al lavoro, dal’11 agosto e soprattutto nei suoi ultimi dieci giorni, avrete modo di chiarire la vostra posizione ed organizzare un progetto in autunno. Però sin da adesso sarà bene prepararsi a fronteggiare qualche criticone, ma voi non mollate!

GEMELLI: l’oroscopo di Ada Alberti

Il vostro mese migliore? Luglio, malgrado qualche dubbio per gli accordi precontrattuali e gli affari. Ad ogni modo, intorno a metà mese, vi sarà possibile valutare una proposta o un incarico. Un consiglio? Evitate le pretese e le polemiche. Qualche tentennamento sarà probabile anche nel privato. Un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, pensateci.

In generale luglio consiglia di cogliere l’attimo, che siete single o no dovrete vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo della vostra vita, intensamente! le coppie si potrebbero imbattere in scelte o decisioni relative alla casa e alla famiglia, che implicano rinvii di programmi o spostamenti. Mercurio dissonante dall’11 agosto sarà piuttosto dispendioso, attenti. Grazie al cielo, il 16 agosto Venere in Bilancia emozionerà i single e le coppie ritroveranno colore pian pianino. Marte dal 15 settembre ritornerà amico e sarà da allora che potrete lottare attivamente e trovare soluzioni in genere, chiudere accordi ed impostare il lavoro.

CANCRO: l’oroscopo di Ada Alberti

Inizio col dire che questo segno d’acqua è in fase di metamorfosi, grazie soprattutto al breve transito di Giove che fino al 28 luglio in Pesci vi aiuta ad espandervi in vista del 2022, con piani di lavoro nuovi o trasferimenti oppure un incontro o fidanzamento, i fiori d’arancio o un bebè. Insomma, tutto può accadere. In luglio i transiti favoriscono le trattative e gli accordi di lavoro, una vacanza rigenerante.

È vero, i primi cambiamenti possono destabilizzare, perché vi spingono a sciogliere quei nodi dell’anima che non vi permettono di vivere in libertà la vostra vita. Qualche nativo di questo segno d’acqua deve estrarre una “spina” dall’anima che blocca il processo evolutivo. Dunque è questo ciò che voi cancerini dovete fare prima della fine di luglio. In agosto le coppie si rivedono grazie ad un progetto a due che entusiasma.

Perciò, bando alla pigrizia o al pessimismo e datevi da fare, ma fatevi belli ed uscite, poiché gl’incontri vi emozioneranno e sempre più dalla fine di luglio alla prima metà agosto, periodo gioioso e volto ai flirt o all’amore. Dopo ferragosto i pianeti vi vogliono brillanti ed ingegnosi, pronti a rimettervi in gioco nell’attività lavorativa e professionale.

LEONE: l’oroscopo di Ada Alberti

Tra luglio ed agosto siete i protagonisti del cielo dell’estate 2021, grazie soprattutto a Venere e Marte che transitano nel vostro cielo. Persino un addio collaborativo o la fine di un amore può essere vissuto meno dolorosamente. Luglio è il mese della riscossa dimostrare talent ed abilita a chi nei mesi scorsi vi ha messo in disparte. Il Sole che vi irradierà dal 22 luglio al 22 di agosto, oltre a rigenerarvi, fisserà i cambiamenti fatti prima di tale data. Un amore estivo, un accordo collaborativo, forse inattesi, muoveranno le acque stantie dei mesi scorsi.

Giove entro il 28 luglio vi spronerà. a cercare dentro di voi soluzioni e rimedi alle questioni patrimoniali o legali. Comunque avrete modo di rimpinguare it conto in banca, anche se non del tutto e non subito, le spese sono state tante e le entrate meno. Saranno favorite le compravendite. Le storie d’amore di vecchia data, perchè possano proseguire, dovranno rinnovarsi oppure dirsi addio. Qualche Leone vive una doppia relazione e dovrà fare una scelta. Siete single? Avrete modo di scegliere la vostra preda in piena libertà e semplicità, senza influenze esterne.

VERGINE: l’oroscopo di Ada Alberti

Che strano mese luglio, inizialmente incerto… Venere e Marte possono mettere in dubbio molte questioni, forse un distacco? L’opposizione di Giove fino alle fine del mese può comportare la conclusione di un ciclo di vita e l’inizio di un altro. Vecchie credenze devono lasciare spazio a nuove. Il cambiamento può inizialmente sconvolgere ma la trasformazione sarà inevitabile nel 2022.

Ad ogni modo gli amici giocheranno un ruolo fondamentale nella vostra vita, perché vi aiuteranno a trovare soluzioni o nuove vie. Il 22 luglio Venere entrerà nel vostro segno e Marte dal 29, così come Mercurio dall’11 agosto e pian pianino vi riprenderete, ritroverete slancio e tempo da dedicare all’amore con le sue scelte e decisioni. I single saranno disposti a sedurre e magari inizieranno una storia, sempre che decideranno di essere meno diffidenti…

Le coppie potranno stabilire le nozze e concretizzare progetti. La fine di luglio sarà decisiva per il lavoro, il periodo sarà utile anche per chi deve risolvere questioni abitative o famigliari. In agosto avrete le idee più chiare, anche perché produrrete e creerete, sarete volti al progresso. I single potranno sperare in un incontro inaspettato, che può sconvolgere.

Oroscopo estate 2021: quando gli altri segni

Nei prossimi giorni pubblicheremo l’Oroscopo di Ada Alberti per gli altri segni zodiacali. Restate collegati su SuperGuidaTv.