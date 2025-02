Achille Lauro si presenta davanti alla stampa alla vigilia del Festival di Sanremo 2025 dove sarà in gara con il brano “Incoscienti giovani”, ispirato a una storia vera, nata ai bordi del grande raccordo anulare della Capitale.

Achille Lauro sul caso Fedez – Ferragni

Il cantante ci riceve all’interno dello spazio Dolce e Gabbana, per parlarci del nuovo brano che presenterà sul palcoscenico del teatro Ariston e di quello che saranno i prossimi progetti che seguiranno subito dopo il Festival di Sanremo. Achille Lauro risponde senza censurarsi a tutte le domande della stampa presente, anche quelle che lo vedono protagonista del gossip, al centro di un “triangolo mediatico” insieme a Fedez e Chiara Ferragni.

Sul caso mediatico del momento, Achille Lauro chiarisce subito: “In questo momento così bello, cerco di lasciare il gossip a chi ha solo questo per esistere. Per fortuna vivo ancora in un mondo di sogni, di sognatori, di grandi passioni, alienato nei miei progetti: non seguo il gossip e non mi piace”. Il riferimento è al gossip lanciato da Fabrizio Corona che lo ha indicato come amante di Chiara Ferragni.

Riguardo a tutta l’attenzione mediatica riservata alla vicenda il cantante ha poi aggiunto: “Si parla tanto di violenza sulle donne, questo non è così diverso”.

E ha concluso: “Poi, ripeto, è uno spreco parlare di questo in un percorso di un anno che stiamo facendo da un anno a questa parte. Vedrete che sarà un percorso importante, proprio a livello di canzoni. Invece di inserirci in logiche di mercato abbiamo scelto la nostra strada e questo ci sta premiando“. Con queste parole Achille Lauro ha chiuso il discorso legato al gossip legato ai Ferragnez.

La collaborazione con Dolce e Gabbana e lo spazio a Sanremo

Lauro a Sanremo 2025 vestirà Dolce e Gabbana, con la consulenza creativa di Nick Cerioni. “Con loro è nata una collaborazione speciale, Domenico Dolce ha tagliato e cucito gli abiti direttamente su di me. Non voglio ancora anticiparvi nulla”.

Il progetto di “Incoscienti Giovani” si svilupperà a Sanremo anche attraverso uno spazio speciale voluto dall’artista, R.M. Confidential, dove per la prima volta Achille Lauro accoglie amici e ospiti in un luogo dove la musica sarà la sola protagonista. Nella serata delle cover, che vedremo venerdì 14 febbraio, il cantante omaggia la sua città natale, Roma, duettando con Elodie sulle note di “A mano a mano” celebre brano di Riccardo Cocciante e “Folle città” portato al successo da Loredana Berté.

Concerto al Circo amassimo di Achille Lauro

L’artista in conferenza stampa ha anche annunciato l’evento live del 2025 che lo vedrà il prossimo 29 giugno per la prima volta esibirsi sul palco del Circo Massimo.