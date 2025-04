A due mesi di distanza dal Festival di Sanremo e a pochi giorni da una esibizione che Roma non dimenticherà facilmente, con performance da brividi sulla celebre scalinata di Trinità dei Monti, Achille Lauro torna a stupire, e questa volta lo fa a Milano, nella splendida cornice della Palazzina Appiani, edificio nato come tribuna d’onore per ospitare la famiglia di Napoleone, all’interno dell’arena nei pressi di Parco Sempione.

Achille Lauro, party a Milano per “Comuni Mortali” – Video

Ma tornando alla musica e lasciando per un attimo l’architettura della location scelta da Achille Lauro per presentare il suo nuovo album da titolo “Comuni Mortali”, il cantante ha organizzato un release party dando sfogo alla sua voglia di cantare. Durante la serata l’artista ha incontrato gli amici di sempre e i giornalisti, regalando momenti di divertimento, qualche piacevole conversazione e offrendo da bere, con il vassoio in mano, in attesa che arrivasse ufficialmente il 18 aprile e che “Comuni Mortali” fosse davvero di tutti.

Poi tutto si ferma, a pochi secondi dallo scoccare della mezzanotte, in concomitanza dell’uscita del nuovo album, Achille Lauro raggiunge la postazione allestita e dove ad attenderlo c’era il microfono che da lì a poco sarebbe stato lo strumento per deliziarci con la sua voce intonando parole che come sempre lasciano il segno.

I brani cantati al party

Oltre all’ormai noto “AMOR”, Lauro ha riomaggiato Antonello Venditti con “Notte prima degli esami” e “Che tesoro che sei”, dando il via a un karaoke in cui, accompagnato da tanti amici, Boss Doms su tutti, ha ripercorso la storia musicale italiana: da “Tu vuò fà l’americano” a “50 Special”, da “’O surdato ‘nnammurato” a “Come mai”, “Sere nere”, “Rolls Royce”. Tra gli ospiti Bresh, Baby K e Tormento.

Prossimi appuntamenti di Achille Lauro

“Comuni Mortali” è un album che conta 12 brani, tra cui appunto “AMOR”, oltre alla canzone portata al Festival di Sanremo “Incoscienti giovani”. I prossimi impegni di Achille Lauro saranno i firmacopie, da quello in provincia di Milano; l’instore tour nei cinema, dove seguiranno gli appuntamenti di Torino, Roma e Napoli. Sarà poi la volta di salire sul palco come quello di “Radio Italia Live – IL CONCERTO a Milano, il prossimo venerdì 30 maggio. Tra giugno e luglio arriveranno i due concerti sold out al Circo Massimo di Roma, eventi che saranno un’anticipazione dei concerti che avranno luogo nei palazzetti già in programma per il 2026.