Achille Lauro re per una notte al Circo Massimo di Roma. Ad applaudirlo “comuni mortali” ed “incoscienti giovani” che cantano all’unisono le sue canzoni in una serata preludio di un tour sold out!

Achille Lauro: l’amor per Roma e l’abbraccio del pubblico del Circo Massimo

“Questa è una canzone d’amore. Io sono cresciuto qui e pensare che un mio brano stia diventando simbolo di questa città è per me fantastico“. Inizia così il concerto di Achille Lauro al Circo Massimo di Roma. La prima tappa del suo “Comuni Mortali Tour 2025 2026” inizia proprio da Roma, la città che non solo gli ha dato i natali ma dove è cresciuto scrivendo le prime canzoni.

Un concerto che arriva dopo un anno di grande successo: dall’esperienza come giudice di X Factor, dove ritornerà anche nella prossima stagione, alla consacrazione artistica e personale al Festival di Sanremo 2025 con “Incoscienti giovani“. “Usciamo da un periodo bellissimo, figlio di due anni in cui abbiamo lavorato tanto alla musica, in silenzio” – dice l’artista poco prima di entrare in scena precisando – “questo momento è passato anche da X- Factor, poi un bellissimo Sanremo con Incoscienti giovani che per me è un diamantino“.

Il concerto di Achille Lauro al Circo Massimo di Roma, la prima di due date sold-out, incanta 15mila persone accorse da tutta Italia per applaudire il cantautore romano passato dalla “tutina di Sanremo” a dei completi di alta sartoria di D&G. In scaletta tutti i grandi successi: da “Perdutamente” e “Bam Bam Twist” a “Domenica” a “Rolls Royce“.

Non mancano in scaletta le ballad da milioni di streaming: “1969“, “Amore disperato” fino alla perla “Incoscienti Giovani“. Una dedica anche alla mamma e a tutte le mamme con “Cristina“: “questa è la carezza che non ho dato, per chi ama in silenzio, per le madri coraggiose, per la persona più importante della mia vita“.

Achille Lauro, tutti i prossimi concerti e la data evento allo Stadio Olimpico di Roma nel 2026

Dopo le due date sold-out del Circo Massimo di Roma, Achille Lauro ha in programma un tour nei palasport. Un lungo viaggio in giro per l’Italia con concerti e date già da tutto esaurito. “Tutto il 2026 lo dedicherò ai live e alla musica, adesso voglio concentrarmi ancora di più sulla costruzione del concerto” – ha confessato l’artista.

In questo live tour, Lauro è accompagnato da 40 musicisti, un coro gospel e una cantante lirica. Il suo sogno è realizzare un giorno un concerto alla Vasco Rossi: “sono stato al concerto di Vasco allo Stadio Olimpico e il suo show è come un rito collettivo. Vorrei che col tempo anche il mio diventasse così”.

Sul finale l’annuncio a sorpresa: Achille Lauro sarà il 10 giugno del 2026 allo Stadio Olimpico di Roma per il suo primo concerto negli Stadi. Un evento che si preannuncia davvero imperdibile!