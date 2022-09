Achille Lauro ha infiammato la Darsena di Milano per l’esclusivo party organizzato ieri sera da glo™. Un palco galleggiante ha ospitato la star della musica italiana e l’installazione temporanea dal titolo “Il Mare a Milano” con al centro un’opera dell’artista Nico Vascellari.

Achille Lauro: concerto alla Darsena di Milano per il party di glo™ | Video

Milano è stata la tappa inaugurale per il lancio del nuovo gloTM HYPER X2 in anteprima Europea: ieri, martedì 20 settembre, sulle scenografiche rive della Darsena, ha preso vita uno spettacolo senza precedenti. Il pubblico ha potuto ammirare una piattaforma galleggiante adibita a palcoscenico in cui musica, giochi di laser ed elementi sorprendenti hanno permesso a tutti di vivere un’esperienza veramente indimenticabile.

Proprio Achille Lauro, celebre cantautore pop della scena italiana, e il DJ Lele Sacchi, hanno dato spettacolo sul palco di gloTM in Darsena, in un concerto super esclusivo. Collaborazione effettuata e coordinata con Achille Lauro e il suo management per tramite di Friends & Vivo Multimedia, la media company del live entertainment. Il cantante si è esibito con alcuni dei suoi più grandi successi, tra cui: “Maleducata”, “Me ne frego” e “Domenica”.

Nei prossimi due mesi, i concerti HYPER X2 arriveranno anche a Roma, Napoli, Bari e Catania, dove si esibiranno altri artisti famosi.

“Il Mare a Milano”: dal sole di Nico Vascellari alle isole di design sulle rive della Darsena

Sulle rive della Darsena di Milano, è stata posizionata l’installazione dell’artista Nico Vascellari dal titolo “Il Mare a Milano”, nell’ambito del progetto “glo for Art”. Un’opera inedita rappresentata da un grande sole a due facce e che si muove lentamente. Il sole, di 2,5 metri di diametro, è realizzato in metallo e foglia d’oro e, grazie alla sovrapposizione strutturale di centinaia di falci, riesce a regalare al pubblico un ulteriore effetto di movimento e circolarità. L’opera è curata da Cristiano Seganfreddo, editore di Flash Art.

Ad accogliere gli invitati otto isole di design collocate sulle rive della Darsena, a creare una suggestiva location en plein air. Le otto isole sono state realizzate ispirandosi agli stessi colori caldi del nuovo dispositivo gloTM HYPER X2 e offrono al pubblico un’esperienza interattiva unica, invitando i visitatori a trovare un modo proprio, nuovo e unico, per vivere diverse forme di arte. Nel progetto è stata inoltre coinvolto Codalunga, lo studio di Nico Vascellari da sempre attivo nella ricerca del rapporto e dello scambio con il pubblico, per creare una serie di interventi che reinterpretano la Darsena e danno vita a due nuove iconiche t-shirt.

Video del concerto esclusivo di Achille Lauro alla Darsena di Milano

Achille Lauro canta “Maleducata”

Achille Lauro canta “Me ne frego”

Achille Lauro canta “Domenica”