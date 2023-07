Achille Lauro ha realizzato il sogno di una sua fan: una bambina è infatti salita sul palco e ha duettato con il cantante. È accaduto qualche giorno fa a Senigallia, durante la prima tappa dell’RDS Summer Festival. Lauro ha notato la bimba durante le prove e la sera i due si sono esibiti insieme sul palco cantando la nuova hit ‘Fragole‘. Ma vediamo insieme cosa è successo e qual è stata la reazione della bambina.

Achille Lauro realizza il sogno di una piccola fan: la bambina sale sul palco e canta con lui/Video

Achille Lauro è stato uno degli ospiti a Senigallia della prima tappa dell’RDS Summer Festival, 12 eventi gratuiti di musica dal vivo in sei località diverse in giro per l’Italia. Durante le prove avvenute nel pomeriggio, il cantante è stato avvicinato da una bambina. La piccola fan ha chiesto a Lauro di salire sul palco e cantare con lui. I due hanno quindi duettato insieme e la piccola ha preso il posto di Rose Villain nella canzone ‘Fragole’. Il video, diffuso dalle pagine social di Rds qualche giorno fa, è poi diventato virale. Come spiegato dalla bambina:

“Lo adoro, nessuno mi aveva mai fatto fare una cosa così. Sono molto felice, emozionata e contenta. Lo ringrazio tanto perché è stato molto umano, simpatico“.

@rds_radio Piccole fan felici ❤️ Poche ore prima della tappa di Senigallia dell’RDSSummerFestival, durante le prove, @AchilleLauroOfficial ha duettato con una bambina, per poi portarla sul palco durante la serata: un momento che difficilmente dimenticherà 😍 Il video della performance serale lo trovate nel nostro feed! #rdssummerfestival #achillelauro #senigallia ♬ suono originale – RDS

In tanti hanno notato la genuinità e la tenerezza di Achille Lauro che non si è fermato alle prove: il cantante ha infatti invitato sul palco la bambina che ha duettato con lui davanti a centinaia di spettatori. Un’emozione unica che difficilmente dimenticherà.

@rds_radio 🥰RDS Summer Festival livello tenerezza altissimo! . Ieri sera a Senigallia una bambina del pubblico ha duettato con @AchilleLauroOfficial durante la sua esibizione. Achille Lauro dopo averla vista durante le prove, le aveva promesso che l’avrebbe fatta cantare sul palco con lui. Promessa rispettata! . #rdssummerfestiv #achillelauro #senigallia ♬ suono originale – RDS

Le altre tappe del tour

RDS Summer Festival, dopo essere stato a Senigallia e Sabaudia, continuerà a Barletta il 14 e 15 luglio, a Messina il 21 e 22 luglio e a Sanremo il 28 e 29 luglio. La tappa conclusiva sarà a Marina di Pietrasanta l’8 e il 9 settembre.