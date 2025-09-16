Achille Lauro dopo il sold out dello Stadio Olimpico di Roma annuncia nuovi concerti tra cui una tappa allo Stadio San Siro di Milano. Il cantautore di “Incoscienti giovani” raggiunge così u nuovo importante traguardo, mentre in radio impazza il nuovissimo singolo “Senza una stupida storia”.

Achille Lauro a San Siro 2026 il 15 giugno, in radio “Senza una stupida storia”

Inarrestabile Achille Lauro! Il cantautore romano sta vivendo un anno magico dopo la partecipazione a Sanremo 2025 con “Incoscienti giovani“. La canzone, diventata una hit e un classico del suo repertorio, ha fatto da apripista all’ultimo disco “Comuni Immortali” che ha conquistato il disco di platino per le vendita grazie ai singoli “AMOR” (disco d’oro), “Incoscienti giovani” (disco di platino). Un successo dietro l’altro per Lauro che la scorsa estate ha suonato al Circo Massimo di Roma: due serate da tutto esaurito che fanno da preludio al tour nei palazzetti nel 2026. Ma non finisce qui, visto che dopo aver registrato il sold out di tutti i concerti nei Palazzetti 2026, Lauro ha annunciato due concerti evento negli Stadi.

Dopo il sold-out allo Stadio Olimpico di Roma, il 15 giugno del 2026 Achille Lauro è pronto a cantare per la prima volta allo Stadio San Siro di Milano. In realtà Lauro è stato protagonista al Meazza di San Siro lo scorso giugno durante il concerto di Elodie, ma questa volta sarà diverso. Sul palcoscenico il cantautore romano è pronto a presentare l’ultima fatica discografica, ma anche il nuovo singolo “Senza una stupida storia”, una ballad che ha già conquistato le classifiche streaming e l’AirPlay radiofonico. Intanto è ripartita anche l’avventura di X Factor dove per il secondo anno consecutivo siede al tavolo dei giudici dopo la precedente edizione che lo ha visto ottenere un record assoluto nella storia del programma portando tutta la sua squadra in finale.

Achille Lauro, i concerti del COMUNI IMMORTALI TOUR 2026

Il 2025 è stato l’anno della definitiva consacrazione di Achille Lauro che, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Incoscienti Giovani ha spiccato il volo. Un successo dietro l’altro per il cantautore romano che ha conquistato critica e pubblico con il suo ultimo disco di inediti “Comuni Immortali“. Proprio sulla scia del successo del disco e dei singoli, Lauro ha conquistato il Circo Massimo di Roma con due concerti sold out. Non solo, visto che il cantante nel 2026 sarà protagonista di un tour nei Palazzetti 2026 da tutto esaurito e due concerti evento allo Stadio Olimpico di Roma e lo Stadio San Siro di Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vivi la Musica (@vivilamusicaofficial)

I concerti nei PALAZZETTI di Achille Lauro nel 2026:

04 MARZO 2026 EBOLI (SA) – PALASELE – SOLD OUT

06 MARZO 2026 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

07 MARZO 2026 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

09 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO – SOLD OUT

10 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO – SOLD OUT

12 MARZO 2026 PADOVA – KIOENE ARENA – SOLD OUT

14 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA – SOLD OUT

16 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT

17 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT

20 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA – SOLD OUT

21 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

22 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

24 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA – SOLD OUT

27 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT

29 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA – SOLD OUT

COMUNI IMMORTALI 2026 negli Stadi

10 GIUGNO 2026 – STADIO OLIMPICO – SOLD OUT

– SOLD OUT 15 GIUGNO 2026 – STADIO SAN SIRO – NUOVA DATA

Il tour dei Palazzetti 2026, lo Stadio Olimpico e lo Stadio San Siro sono prodotti da Friends & Partners. RTL 102.5 è media partner ufficiale dei concerti di Achille Lauro dei Palazzetti e del live “Comuni Immortali” allo Stadio Olimpico e allo Stadio San Siro nel 2026.