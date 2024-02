Avreste mai immaginato di vedere John Travolta, mito di Hollywood e provetto ballerino, danzare il ballo del qua qua?

Succede anche questo a Sanremo 2024, dove il super ospite protagonista di Greese e de La febbre del Sabato sera ha dato vita ad uno degli sketch più improbabili e divertenti di questa edizione del festival. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa è successo.

John Travolta, super ospite a Sanremo 2024, scherza e balla con Amadeus sul palco dell’Ariston

Era di sicuro l’ospite più atteso della seconda serata del Festival e, proprio come ci si attendeva da un mostro sacro come lui, John Travolta non ha deluso gli spettatori dando vita ad un esilarante siparietto prima con Amadeus e poi anche con Fiorello. Ad introdurre l’attore è stata Giorgia, la co-conduttrice di oggi, dopodiché la cantante lo ha lasciato in compagnia del solo Amadeus.

Sul palco, il presentatore e l’illustre ospite si sono esibiti (quest’ultimo con risultati migliori, in verità!), nel ballo di alcuni dei temi più celebri delle pellicole più iconiche interpretate da Travolta. Si è cominciato con la mitica Stayin’alive dei Bee Gees da La febbre del Sabato sera, si è proseguito con Greased lightning da Grease e infine è stata la volta di You never can tell, da Pulp fiction, il cult di Quentin Tarantino.

Amadeus si è persino tolto le scarpe per eseguire meglio i passi! Ma è subito dopo che la gag con John Travolta ha raggiunto il massimo dell’ilarità.

Travolta coinvolto nel ballo del qua qua da Fiorello e Amadeus!

Chi l’avrebbe mai detto? Con Fiorello tutto è possibile, persino coinvolgere il grande John Travolta… nel ballo del qua qua! Subito dopo la performance sul palco infatti, il conduttore ha accompagnato l’ospite fuori dal teatro dove, oltre alla folla di curiosi, ad attenderlo c’era anche Fiorello.

Dallo showman siciliano, lo sappiamo, ci si può aspettare di tutto. Ebbene, stavolta è riuscito a far esibire nel ballo del qua qua, sì, proprio quello portato alla ribalta da Romina Power tanti anni fa, sia l’interprete di Danny Zuko che lo stesso Amadeus! A fare da cornice, ballerine vestite da anatroccoli!

Insomma, una parentesi davvero simpatica e leggera, che conferma il trend di questo festival, ovvero fare musica certo, ma senza dimenticare lo spettacolo.