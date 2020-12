La nuova edizione del Festival della Musica Italiana deve ancora cominciare ed è già polemica sui big in gara. Dopo l’esclusione da Sanremo 2021 di Morgan e le annesse bagarre tra Amadeus e l’ex leader dei Bluvertigo, tra i grandi esclusi spuntano anche i Jalisse. Il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci da anni cerca di tornare sul palcoscenico dell’Ariston dopo la vittoria con “Fiumi di Parole” avvenuta nel lontano 1997. Una carriera che non è mai decollata per la coppia unita nella vita come nella musica, dovuta a serie di problemi legati proprio alla loro canzone più celebre. Le accuse di un probabile plagio e il flop del loro unico disco non è stato di grande aiuto. I Jalisse però credono ancora nel loro talento e, anche per l’edizione di Sanremo 2021 hanno proposto un brano. L’ennesima doccia fredda arriva venerdì.

Infatti, nel corso della finale di Sanremo Giovani, sono stati annunciato i 26 big della prossima edizione e tra di loro manca, di nuovo, il nome dei Jalisse. Gli artisti affidano ai social un duro sfogo in cui raccontano cosa è successo in questi ultimi 24 anni di assenza dalle scene. “Anche stasera, come da 24 anni, con 24 canzoni diverse presentate, i Jalisse non sono stati scelti tra gli artisti che saliranno su quel palco. Chissà, ci aspettavamo una sorpresa dell’ultimo minuto, del resto siamo sognatori. Niente da fare, non riusciamo ad azzeccare una canzone che possa interessare al Festival! Saranno i testi poco validi? Le musiche brutte? La voce? Il nome Jalisse? O cosa? Chi ce lo dice per favore?“, esordisce il gruppo sui social.

E così i Jalisse si “ribellano” a Sanremo 2021

“Noi non vogliamo far parte del mistero, vogliamo chiarezza e lavoro! Quindi ogni anno, con il cuore impavido, da 24 anni, ci incolliamo alla tv, mano nella mano e come due sognatori innamorati, come quando aspetti fino a tardi l’arrivo di Babbo Natale o quando sei l’ultimo di una lunga fila e speri che sia il tuo turno e invece ti chiudono la porta. Noi ci auguriamo che tra quei nomi appaiano anche Alessandra e Fabio, con la nuova canzone presentata alla commissione, puntualmente, come ogni anno“, si legge sul profilo Facebook dei Jalisse.

Da 24 anni il duo è in crisi

“Ecco, tante canzoni scritte e pubblicate senza aver saputo neanche le motivazioni delle 24 esclusioni dal festival di Sanremo di 24 edizioni. Si perchè se sapessi le motivazioni migliorerei il tiro per essere accettato, ma niente! E non voglio farmi trascinare dall’idea che per partecipare bisogna essere amici di qualcuno o gestiti da qualcun altro. Effettivamente sentire che tutti sono amici crea un certo imbarazzo, ma leggo spesso dalle interviste che i brani accettati al Festival sono tutti assolutamente bellissimi, di valore, altrimenti a che servirebbe ascoltarli tutti? E allora voglio capire!“. Una lettera a cuore aperto che, si spera, possa essere presa in carico da Amadeus e da tutta la direzione di Sanremo.