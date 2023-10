L’Italia continua a rendere omaggio a Piero Angela, il conduttore televisivo, giornalista e divulgatore scientifico scomparso nell’Agosto del 2022 all’età di 93 anni. Come già accaduto a Torino e Gattico Veruno (NO) infatti, adesso gli viene intitolata una scuola romana. Del resto il “papà” di Quark e Superquark non ha mai nascosto la sua predilezione per i giovani e diverse generazioni sono cresciute imparando dai suoi programmi. Non esiste uno studente, probabilmente, che non lo conosca.

L’Ic di Casal Monastero (Roma) intitolato a Piero Angela

D’ora in poi l’Ic di Casal Monastero (Roma) non si chiamerà più Poppea Sabina ma Piero Angela, come richiesto dall’istituto stesso, che già l’8 Settembre 2022 aveva dato inizio all’iter burocratico richiesto per il cambio di denominazione.

Il via libera è arrivato lo scorso 20 Febbraio. La sede principale della scuola si trova in Via Ratto delle Sabine a Casal Monastero.

L’annuncio tramite la pagina Facebook

E’ stato lo stesso Ic di Casal Monastero ad annunciare la nuova intitolazione sulla propria pagina Facebook.

Questo il comunicato: “L’Ic Via Poppea Sabina è ufficialmente intitolato al divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano, Piero Angela […] che ha reso accessibile a tutti la conoscenza, suscitando sempre interesse e curiosità”.

Una circolare della dirigente Stefania Forte ha aggiunto anche che “Ci impegneremo come comunità a far rimanere salda nella memoria di tutti, e in particolare delle nuove generazioni, la grandezza intellettuale di Piero Angela e a fare la nostra parte per il bene del Paese, come egli stesso ha chiesto. Con grande motivazione e determinazione onoreremo la promessa”.

Il giorno dell’inaugurazione sarà presente un ospite speciale, Alberto Angela, figlio di Piero e come lui impegnato sul fronte della conoscenza e della cultura. Insomma, non potrebbe esserci uno sprone più valido nei confronti dello studio e del sapere per gli studenti dell’Ic di Casal Monastero, siete d’accordo?