A Raccontare Comincia Tu, il programma di interviste one to one di Raffaella Carrà, tornerà presto a registrare le nuove puntate che con buona probabilità vedremo nel 2021.

A causa dell’emergenza sanitaria da Sars – coV – 2 il programma ha dovuto fermare le registrazioni e far slittare quindi la messa in onda che era prevista per lo scorso 26 marzo 2020. Ora che il lockdown è finito e le misure restrittive si sono un po’ allentate il programma può pensare di organizzare le registrazioni per la nuova stagione che dovrebbe andare in onda nel 2021.

Stando alle anticipazioni fornite da Tv Blog, le riprese del programma inizieranno già da settembre 2020 e la carrellata di ospiti ha dei nomi eccellenti. Dunque, le riprese della nuova stagione dovrebbero iniziare a settembre prossimo, per un totale di quattro puntate. I protagonisti delle interviste a tutto tondo di Raffaella Carrà dovrebbero essere (il condizionale è d’obbligo perché ci possono essere cambi repentini dovuti all’emergenza coronavirus):

Tiziano Ferro,

Emma Marrone,

Mika

e un altro personaggio al momento ancora top secret.

La registrazione della puntata con Emma Marrone dovrebbe avvenire nella sua amata terra, la Puglia, mentre per Mika la location scelta sarebbe Miami, in America.

Il nostro italianissimo Tiziano Ferro, benchè si divida anche lui tra Italia e America (il marito è americano) ha scelto al sua città: Latina.

A raccontare Comincia Tu: tutti gli ospiti che si sono succeduti

Emma Marrone, Tiziano Ferro, Mika e l’altro personaggio top secret si uniscono a tutti gli altri ospiti intervistati dalla padrona di casa Raffaella Carrà, nelle stagioni precedenti:

Fiorello,

Maria De Filippi,

Renato Zero,

Leonardo Bonucci,

Riccardo Muti,

Paolo Sorrentino,

Sophia Loren,

Luciana Littizzetto,

Loretta Goggi,

Vittorio Sgarbi.

Ma non dimentichiamo che è sempre presente, anche se per il momento sospeso, vista la situazione, il progetto di Stefano Coletta (Direttore di Rai 1) di riportare Raffaella Carrà su Rai 1 con un nuovo programma.

Del resto è sempre Coletta che volle riportare a tutti i costi la Carrà su Rai tre con il Programma “A Raccontare comincia tu”.