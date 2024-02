Una delle interpreti più originali del panorama musicale italiano degli ultimi decenni, è la protagonista di una prima serata Rai decisamente interessante. Ci riferiamo all’iconica, intramontabile Patty Pravo, di cui andrà in onda A modo mio, un film di genere documentario/biopic che ne ripercorre le tappe salienti della vita privata e artistica, dagli esordi al grande successo.

Una prima tv da non perdere e non soltanto per i tanti fans della star veneta, ma anche per chi, semplicemente, vuole conoscere meglio una protagonista della musica e dello spettacolo del Belpaese. Intanto, noi vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola a lei dedicata.

A modo mio – Patty Pravo: la vita straordinaria di Nicoletta Strambelli

In A modo mio – Patty Pravo, la veneziana Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo, si racconta come donna e come artista ricordando gli esordi come “ragazza del Piper” fino ai successi discografici che le hanno dato la notorietà. Passeggiando per le calli e le piazze più belle della città lagunare, che l’hanno vista bambina, la cantante ci svela aneddoti, curiosità e storie inedite che si celano dietro ad alcuni dei suoi brani più belli e famosi, come Ragazzo triste e La bambola, solo per citare qualche titolo.

Naturalmente c’è spazio anche per parlare di amori, famiglia e amici. Non mancheranno, come facilmente intuibile, immagini di repertorio tratte da vecchie trasmissioni e concerti, e testimonianze di colleghi quali, solo per fare qualche nome, Vasco Rossi, Laura Pausini e Ornella Vanoni.

Regia, produzione, durata, quando e dove in tv

A modo mio – Patty Pravo è un film documentario diretto da Duccio Forzano nel 2024. Prodotta in Italia, la pellicola dura in tutto 100 minuti.

Vi ricordiamo che va in onda nella prima serata di Martedì 13 Febbraio su Rai Tre (inizio ore 21.20 circa) in prima tv. Bene, non vi resta che segnarvi la data e… buona visione!