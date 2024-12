A Capodanno tutti da me andrà in onda mercoledì 1° gennaio 2025 in seconda serata su Canale 5. Sarà presentato in anteprima questa sera, 27 dicembre, al Capri Hollywood, evento in cui Massimo Boldi riceverà il Capri Family Award. Vediamo insieme ulteriori dettagli su questa commedia italiana.

La trama del film “A Capodanno tutti da me”

A Capodanno tutti da me è l’adattamento cinematografico dell’omonima commedia teatrale di Toni Fornari, Andrea Maia (anche registi del film), e Vincenzo Sinopoli. Prodotto da Time Multimedia di Gianluca Vania Pirazzoli, figlio del maestro Pinuccio Pirazzoli, compositore delle musiche.

La storia segue Lorenzo Colombo (Massimo Boldi), senatore della Repubblica che si appresta a festeggiare il suo 75° compleanno e la pensione nella notte del 31 dicembre 2024. Come ha svelato l’attore protagonista, durante questa festa, Lorenzo riunisce molti di quelli che, come lui, nel ’68 credevano e lottavano per un mondo migliore. Tutte persone che, nel tempo, ha tradito per una carriera senza scrupoli.

Mentre il protagonista, insieme alla segretaria Elisa (Francesca Manzini), attende gli amici parlamentari per la serata, si rende conto di quanto la sua vita sia completamente cambiata. I ricordi lo riportano ad un passato più semplice quando, con pochi soldi, c’era più serenità. L’anima delle feste di quei veglioni dell’anno nuovo erano l’ex compagna Patrizia (Nancy Brilli), il cantante Santo (Massimo Ceccherini) e l’avvocato Ciro (Paolo Conticini), ormai parte di un’epoca lontana. Tutto cambia quando un mago in televisione (Giucas Casella), lancia un incantesimo. Il senatore si ritrova quindi catapultato nel passato, ritrovando vecchi amori e amici con cui aveva completamente chiuso i rapporti.

Il cast di “A Capodanno tutti da me”

Il cast di A Capodanno tutti da me è veramente molto ricco. Oltre Massimo Boldi nel ruolo del protagonista, Nancy Brilli, Paolo Conticini, Massimo Ceccherini e Francesca Manzini, ci sono anche Raffaella Fico, Federica Lucaferri, Alessandro Greco e Giucas Casella. Presenti anche Simone Montedoro, Emanuela Fresi, Augusto Fornari, Lallo Circosta, Nathalie Caldonazzo e Isabelle Adriani.