Al via la nuova stagione di 9-1-1, la serie che fa battere il cuore e che da anni appassiona milioni di telespettatori. Scopriamo insieme la data di inizio, le puntate e le anticipazioni sulla settimana stagione in partenza da mercoledì 22 ottobre 2025 su Rai2.

9-1-1 serie tv, la settima stagione quando inizia e dove vederla in tv

Da mercoledì 22 ottobre 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con la settima stagione di 9-1-1 la serie tv che, stagione dopo stagione, continua a conquistare pubblico e critica. La serie, Creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, promette ancora una volta adrenalina, emozione e storie di vita al limite con protagonisti il mondo dei soccorritori. Una nuova avventura ricca di azione, colpi di scena e momenti di profonda umanità. 9-1-1 esplora e racconta la quotidianità dei primi soccorritori di Los Angeles — vigili del fuoco, agenti di polizia e operatori delle centrali d’emergenza — che ogni giorno affrontano situazioni al limite dell’impossibile.

Incidenti spettacolari, catastrofi naturali, casi umani commoventi e decisioni da prendere in pochi secondi: la serie mette in scena la tensione e la responsabilità di chi ha scelto di essere il primo a rispondere quando la città chiama aiuto. Il cuore pulsante di “9-1-1” resta l’essere umano: dietro ogni uniforme c’è una persona, con le proprie fragilità, i propri legami e i propri conflitti. I protagonisti della serie, infatti, devono imparare a convivere con la paura, la fatica e le cicatrici del mestiere, cercando di mantenere un equilibrio tra la vita privata e quella professionale, tra il bisogno di aiutare gli altri e la difficoltà di salvare se stessi.

9-1-1 serie tv, cast e anticipazioni nuovi episodi su Rai2

La nuova stagione della serie tv 9-1-1 su Rai2 si pare con l’episodio “Abbandonare la nave”, che segna il ritorno di due dei personaggi più amati di sempre: il sergente Athena Grant (interpretata dalla premiata Angela Bassett) e il capitano Bobby Nash (Peter Krause). I due, pronti a partire per la luna di miele, si ritrovano coinvolti in un’emergenza che trasforma un momento di felicità in una missione di salvataggio ad alta tensione. Quando il dovere chiama, non c’è vacanza che tenga: anche in mezzo all’oceano, l’istinto dei soccorritori prevale. Non solo, nuovi casi mettono alla prova la squadra: un jet da caccia che intrappola un civile in un drammatico incidente, una coppia bloccata in circostanze insolite, e nuovi volti che entrano in scena, portando con sé segreti, paure e motivazioni profonde.

Nella nuova stagione oltre ai protagonisti storici, 9-1-1 approfondisce anche il ruolo degli operatori del centralino, spesso invisibili ma indispensabili, veri “angeli della voce” che, con calma e lucidità, guidano le persone nei momenti più difficili della loro vita. Nel cast della serie tv ritroviamo Angela Bassett e Peter Krause, non solo protagonisti ma anche produttori esecutivi. Non solo, nel cast di 9-1-1 ci sono anche: Jennifer Love Hewitt, Oliver Stark, Kenneth Choi, Aisha Hinds, Ryan Guzman e Gavin McHugh.

L’appuntamento con la settima stagione di “9-1-1” è il mercoledì in prima serata su Rai2.