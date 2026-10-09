Tra le novità di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 c’è Gaia Zampighi, che nella seconda stagione interpreta Michela Rossini, la nuova ragazza di Max Pezzali. Il personaggio entra nella storia proprio mentre la vita di Max sta cambiando rapidamente sotto il peso del successo. Michela è una studentessa di fisica nucleare e il suo incontro con Max porta nuovi equilibri, tra appuntamenti mancati, equivoci e ripensamenti.

Alla presentazione della serie abbiamo incontrato Gaia Zampighi, che ci ha raccontato l’esperienza sul set e soprattutto il particolare rapporto che si è creato con il personaggio. Per l’attrice, infatti, Michela è arrivata in un momento personale molto particolare. Il periodo dei provini coincideva con una fase nella quale Gaia sentiva di avere poca sicurezza e poca energia. Interpretare una ragazza così diversa, almeno per alcuni aspetti, si è trasformato quindi in un’occasione per riscoprire una parte di sé.

Intervista integrale a Gaia Zampighi

Gaia, tu interpreti la seconda fidanzata di Max Pezzali. Cosa ti è piaciuto di questo ruolo?

“Allora, questo ruolo ha tirato fuori una parte di me di cui avevo tanto bisogno. Durante il periodo dei provini stavo vivendo un momento di poca autostima, poca sicurezza e poca energia per andare avanti. La chiave di questo personaggio, invece, è proprio la sicurezza, il fatto di essere indipendente ed energica. Quindi sicuramente questa è la cosa più importante che questo personaggio ha sbloccato in me.”

Hai avuto modo di incontrare Max Pezzali? L’hai conosciuto, ti ha detto qualcosa?

“Ancora no, l’ho incontrato stasera, finalmente! No, vis-à-vis non l’avevo ancora incontrato, infatti non vedevo l’ora.”

Cosa ti ha dato lavorare a questo progetto?

“Mi ha dato innanzitutto le persone che ho incontrato e con cui ho lavorato. Sono persone magnifiche. È stata veramente bella l’atmosfera sul set: di umanità, di famiglia, di supporto. Essendo una seconda stagione non era facile integrarsi subito, invece è stato proprio così. Quindi tantissime belle conoscenze e una fantastica esperienza.”

La serie Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883

Accanto a lei ritroviamo Elia Nuzzolo nei panni di Max Pezzali e Matteo Oscar Giuggioli in quelli di Mauro Repetto, insieme a Ludovica Barbarito, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Roberto Zibetti e Riccardo Armiento. Tra le nuove entrate c’è anche Rosa Barbolini, interprete di Caterina.

La nuova stagione riparte dal 1993, quando gli 883 sono ormai diventati un fenomeno nazionale. Max e Mauro hanno raggiunto il successo che sognavano, ma proprio la popolarità comincia a mettere alla prova il loro rapporto e a cambiare le loro vite. La storia si sposta anche verso la Milano della moda e l’America che i due ragazzi sognavano da tempo. In questo scenario entra Michela Rossini, portando con sé una nuova componente sentimentale nella vita di Max.

La serie, seconda e conclusiva parte del racconto dedicato agli 883, è prodotta da Sky Studios e Groenlandia e vede alla regia Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi.