Due dei volti più noti ed amati del cinema e della tv italiane, Giampaolo Morelli e Serena Rossi, sono i protagonisti della simpatica commedia 7 ore per farti innamorare, diretta dallo stesso Morelli. Il film non è un capolavoro, ma assicura comunque un’ora e quaranta minuti circa di leggerezza, il che, nelle serate bollenti che stiamo vivendo, non è poco. L’appuntamento è per le 21.20 di Martedì 25 Luglio su Canale 5: di seguito vi sveliamo alcune curiosità.

7 ore per farti innamorare: la trama in breve

Questa, in breve, la trama di 7 ore per farti innamorare.

Giulio sta con Giorgia, che lo tradisce con il vicedirettore della testata giornalistica per la quale lavora. Si licenzia e passa ad una rivista online che dà consigli al pubblico maschile. Della redazione fa parte anche la bella Valeria, insegnante di tecniche per rimorchiare le ragazze.

Le curiosità sul film

Vediamo alcune curiosità sul film: