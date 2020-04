Secondo appuntamento con “7 donne – AcCanto a te“, i concerti di Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini contro la violenza sulle donne trasmessi su Rai3. Questa volta tocca ad Emma Marrone con il suo “Adesso Tour”.

7 donne AcCanto a te, la programmazione su Rai3

Giovedì 2 aprile alle ore 23.05 la musica torna a suonare in seconda serata con “7 donne – AcCanto a te“, l’evento live con protagoniste sette grandi artiste donne della musica italiana. Sette imperdibili appuntamenti trasmessi su Rai3 che vedono Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini E Laura Pausini impegnate nella battaglia contro la violenza sulle donne.

Dopo aver annunciato il grande concerto “Una, nessuna, centomila” previsto per il 18 settembre a Campovolo, le sette artiste del panorama musicale italiano hanno deciso di non spegnere l’attenzione sulla violenza sulle donne. In questo periodo storico così difficile, segnato dalla diffusione del Coronavirus che obbliga tutti noi a restare a casa, anche le donne vittima di violenze domestiche sono costrette a vivere in un posto per loro “non sicuro”. Per questo motivo Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini hanno pensato bene di far sentire forte e chiara la loro voce per ricordare che l’emergenza femminile non si arresta.

7 donne AcCanto a te, la scaletta di Emma – Adesso Tour

Dopo il concerto della scorsa settimana che ha visto protagonista Fiorella Mannoia con il suo “Combattente – Il Tour”, questa volta tocca ad Emma Marrone. La vincitrice di Amici di Maria De Filippi regalerà ai telespettatori di Raitre il meglio del suo “Adesso Tour” del 2016 registrato al Mediolanum Forum di Assago a Milano. Un lungo concerto che ha visto la cantante presentare sul palcoscenico gli inediti del disco “Adesso” con alcuni dei suoi più grandi successi.

Ecco la scaletta di Emma del concerto “Adesso Tour”:

1. Adesso (TVB)

2. Occhi profondi

3. L’amore non mi basta

4. Finalmente

5. Schiena

6. In ogni angolo di me

7. Io di te non ho paura

8. Calore

9. Per questo Paese

10. Quando le canzoni finiranno

11. Che sia tu

12. Resta ancora un po’

13. In viaggio

14. You Don’t Love Me (Dawn Penn)

15. Arriverà l’amore

16. Amami

17. Non è l’inferno

18. Cercavo amore

19. Argento adesso

20 La mia città

21.Facciamola più semplice

22. Il paradiso non esite

23. Poco prima di dormire