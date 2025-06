La quarta stagione di The Bear è disponibile dal 26 giugno su Disney+. Una delle serie tv più acclamate degli ultimi anni, la trama ruota intorno alle vicende di Carmy, uno chef che, dopo la morte del fratello, decide di occuparsi del ristorante di famiglia. Tra ritmi frenetici in cucina e rapporti disfunzionali, in questo nuovo capitolo ogni personaggio dovrà cercare di superare le diverse problematiche e lavorare insieme per portare il locale a un livello superiore. In quest’articolo, ti consigliamo altre cinque serie tv che potrebbero piacerti se sei fan di The Bear.

5 serie tv da vedere se hai amato The Bear

In pochi anni, The Bear ha conquistato il cuore di numerosi spettatori. Grazie ai suoi personaggi autentici, alle dinamiche complesse e a una regia serrata e dinamica, è diventato uno dei prodotti più amati e discussi del catalogo di Disney+. Ecco quindi altre serie tv da considerare dopo aver visto The Bear.

Boiling Point

Boling Point è una miniserie inglese sequel dell’omonimo film del 2021. Con una tensione palpabile simile a The Bear, è ideata da Philip Barantini, James Cummings e Stephen Graham (regista e attore di una delle serie tv dell’anno, Adolescence). La serie racconta in quattro puntate la quotidianità frenetica di una brigata di cucina guidata da Chef Carly, dove lo stress è alle stelle. Ma i problemi dei protagonisti non si fermano solo ai fornelli: si estendono infatti anche alla loro vita privata.

Succession

Anche Succession è una delle serie tv più apprezzate degli ultimi anni. Pur non essendo ambientata in cucina, mette al centro le dinamiche tossiche e di potere di una famiglia profondamente disfunzionale. Ritroviamo anche qui un montaggio frenetico, dialoghi taglienti e un’energia spesso nervosa e ansiogena, come accade in The Bear.

Shameless

Shameless è una serie tv andata in onda dal 2011 al 2021 di genere drammatico. Oltre a ritrovare Jeremy Allen White – protagonista in The Bear e qui nel ruolo di Lip Gallagher – ci sono altre somiglianze. Sono infatti entrambe ambientate a Chicago e raccontano drammi familiari quotidiani. Nonostante vengano affrontate temi duri come povertà, dipendenze e abbandono, il tono è più scanzonato e grottesco rispetto a The Bear.

Fleabag

Fleabag è una miniserie inglese disponibile su Prime Video. Le puntate durano circa mezz’ora, proprio come The Bear, e anche qui si affrontano temi legati al lutto, traumi e relazioni familiari complesse. La protagonista, con il suo humor tagliente e il costante dialogo interiore, combatte un caos non così diverso da quello di Carmy.

Chef’s table

Concludiamo con Chef’s Table, documentario disponibile su Netflix. Pur essendo un prodotto di tutt’altro genere, anche qui la cucina è uno dei protagonisti assoluti. Tra ricette elaborate e ingredienti di prima qualità, ogni percorso segue la storia di uno Chef d’eccezione, tra sfide personali, fallimenti e rinascite.