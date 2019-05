44 gatti, la travolgente serie d’animazione record di ascolti della tv per bambini torna con nuovissimi episodi in esclusiva su Rai YoYo. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere per grandi e piccini.

44 gatti su Rai YoYo: al via i nuovi episodi

Tutto pronto per la messa in onda dei nuovissimi episodi di 44 gatti, la travolgente serie d’animazione record di ascolti della tv per bambini trasmessa in esclusiva assoluta su Rai YoYo. Da lunedì 20 maggio 2019 dalle ore 19.15 al via i nuovi episodi della serie capace di mixare insieme musica ed intrattenimento di alta qualità per grandi e piccini.

Tredici i nuovi episodi della serie liberamente ispirata alla celebre canzone dello Zecchino D’Oro che, nel 1968, trionfò nel Festival Internazionale della Canzone del Bambino. L’appuntamento con i nuovi episodi è dal lunedì al venerdì alle 12.45 e alle 19.15, mentre il sabato e domenica l’appuntamento è solo per le 9.15

Il cartone animato firmato Rainbow, è realizzata con la complicità di Rai Ragazzi e dell’Antoniano di Bologna e detiene il record del 2018. E’ il cartone italiano più visto in assoluto su Rai Yoyo con ben 527mila spettatori e uno share del 2,71%.

Numeri importanti che conquistando la fascia di età dai 4 ai 7 anni consacrando il canale Rai YoYo come il canale per bambini più visto in Italia. Il successo della prima serie ha naturalmente spinto Rainbow a mettere in cantiere già una seconda di prossima produzione. Un successo straordinario che si appresta ad approdare anche nei teatri con uno show dal vivo.

44 gatti, i personaggi

Protagonista della serie 44 gatti sono Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, gatti musicisti che guardano il mondo degli umani con un punto di vista unico, ma al tempo stesso infantile ed onesto. I quattro gatti vivono nel garage di Nonna Pina, un’adorabile vecchietta che si prende cura di loro. In questo garage creano musica e danno vita alla band dei Buffycats.

Durante i vari episodi i quattro personaggi si troveranno a vivere fantastiche avventure in compagnia di diversi amici. Non solo, Lampo, Milady, Pilou e Polpetta sono pronti anche ad aiutare i loro amici a risolvere piccoli e grandi problemi della vita di tutti i giorni. A giocare un ruolo fondamentale nei vari episodi è la musica: ben 20 canzoni del repertorio dello Zecchino D’Oro interpretate dal Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano.