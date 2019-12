Torna il tradizionale appuntamento della Vigilia di Natale con il Festival del Circo di Montecarlo giunto quest’anno alla sua 43esima edizione. Ecco tutte le anticipazioni sullo show televisivo condotto anche quest’anno da Melissa Greta Marchetto su Rai3.

Festival del Circo di Montecarlo 2019 su Rai3

Martedì 24 dicembre 2019, giorno della Vigilia di Natale, dalle ore 21.20 torna il consueto appuntamento con la 43.ma edizione del Festival del Circo di Montecarlo condotto da Melissa Greta Marchetto in prima serata su Rete 4.

Uno spettacolo grandioso con la partecipazione di 220 gli artisti provenienti da 18 paesi diversi. Per quest’edizione la Principessa Stephanie, presidente della Manifestazione e della Giuria tecnica, ha voluto regalare al pubblico un’esibizione mai vista prima portando in scena il Royal Circus considerato la punta di diamante dell’arte circense russa. Si tratta di una vera anteprima ed esclusiva per il Festival del Circo di Montecarlo che per la prima in scena ci sarà il Royal Circus la cui direzione artistica è affidata al georgiano Gia Eradze.

Circo di Montecarlo 2019: i numeri e gli artisti protagonisti sul palco

Sulla pista del Circo di Montecarlo, infatti, Eradze presenterà alcuni numeri dal grandissimo impatto emotivo e tecnico caratterizzati dalla magnificenza dei costumi e da grandi prove acrobatiche. Non solo l’arte russa nel Festival del Circo di Montecarlo 2019, visto che parteciperà anche la tradizione circense cinese con la troupe acrobatica della Cina che in passato ha già vinto diversi clown d’oro.

Tra gli artisti anche Nicolas Jelmoni che, con la complicità di Charlotte O’ Sullivan, regalerà al pubblico un numero in cui la danza contemporanea si unisce alla disciplina del cosidetto mano a mano. Tra gli altri numeri segnaliamo: Yuri Volodchenkov con il cavallo ”Legion”, la ballerina Avelina Kvasova nel numero “amore Gipsy”, I Prilepin, quattro atleti provenienti dal Bolshoj di Mosca, protagonisti di un numero fatto di salti ed equilibrismi in una coreografia ispirata a Yesterday dei Beatles. Presesnti anche quest’anno la tradizione clownesca con i Without Socks.