Una città meravigliosa, dal mare limpido e cristallino: è Senigallia la quinta tappa del ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, attesa per domenica 19 gennaio, in esclusiva su Sky, e in streaming su NOW. Lo chef Alessandro Borghese prosegue il suo viaggio indagando le tradizioni culinarie di un territorio adagiato sulla Riviera Adriatica, meta del turismo estivo per le sue “spiagge di velluto”.

4 Ristoranti con Alessandro Borghese, le anticipazioni della puntata del 19 gennaio

Nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, l’incontro tra mare e terra si riflette in una tradizione gastronomica unica che comprende tra le ricette anche il “brodetto alla senigalliese”. La missione di Alessandro Borghese sarà tutt’altro che semplice: eleggere il miglior ristorante tipico di Senigallia.

Nella nuova tappa della decima stagione di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, i 4 ristoranti in gara pronti a sfidarsi sono “Bruna Bistrò” di Arianna, “Ristorante La Tartana” di Petra, “Il Mare in Terrazza” di Annalisa e “Tajamare” di Cristian. Ognuno di loro metterà in tavola il meglio della tradizione culinaria senigalliese.

Come da tradizione, i ristoratori si sfideranno secondo regole ormai ben collaudate. Quattro ristoratori, che condividono una caratteristica o un aspetto particolare, cercheranno di aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e aggiudicarsi il dieci da parte di Alessandro Borghese. La sfida proseguirà a tavola dove i commensali giudicano location, menu, servizio, conto e il piatto speciale.

Questa settimana la sfida in tavola sarà sulla grigliata dell’Adriatico, grigliata mista di pesce dalla panatura aromatizzata con aglio e prezzemolo. Il vincitore di puntata, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante di Senigallia, riceverà un contributo economico da investire nella propria attività ma anche il “bollino” #Ale4Ristoranti da esporre all’esterno della propria attività. Chi conquisterà il podio?

Le nuove tappe del viaggio gastronomico di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”

Il viaggio gastronomico di “Alessandro Borghese- 4 Ristoranti” proseguirà la prossima settimana, con le nuove tappe, a Viterbo, Trani, la riva trentina del Lago di Garda, Cremona e provincia, Treviso e tante altre. Nelle prossime settimane attese due puntate evento sulla pasta fresca e le osterie veraci di Roma Est in cui sarà presente come guest Lillo.