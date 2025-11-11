Alessandro Borghese arriva su TV8 per celebrare i 10 anni di “4 Ristoranti” con uno speciale da non perdere. Scopriamo le anticipazioni, la data di messa in onda e gli ospiti!

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, lo speciale per i 10 anni su Tv8: quando va in onda

Tutto pronto per la messa in onda in chiaro della prima puntata speciale di “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese per il decimo anniversario del programma cult. Mercoledì 12 novembre 2025, dalle ore 21.30, appuntamento su TV8 con la prima di due puntate speciali con cui lo chef e conduttore celebra i dieci anni del popolare programma. Per questa “festa di compleanno”, Borghese non sarà da solo visto che al suo fianco c’è Lillo pronto a dargli la mano e ad eleggere l’osteria più vivace di Roma Est. Dopo dieci anni di sfide ai fornelli, controlli in cucina e voti a volte anche discutibili, Alessandro Borghese festeggia il decimo anniversario del suo programma cult “4 Ristoranti” con due puntate evento.

La prima puntata trasmessa mercoledì 12 novembre 2025 sarà ambientata a Roma Est, dove Borghese, affiancato da Lillo, ospite speciale, eleggerà la “Migliore osteria verace” della zona. Nella seconda puntata, invece, la sfida si allargherà a livello nazionale per decretare il “Migliore ristorante con laboratorio di pasta fresca d’Italia”.

Alessandro Borghese su 4 Ristoranti: “Dietro c’è un lavoro importante di squadra”

Un traguardo davvero importante per Alessandro Borghese che dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato così dei primi 10 anni di “4 Ristoranti”: “non mi aspettavo questo successo straordinario. Dietro c’è un lavoro importante di squadra, divertimento e grande affiatamento. Credo che al pubblico arrivi tutto questo entusiasmo“.

Non solo, Borghese ha parlato anche della partecipazione di Lillo in questi due primi speciali per i 10 anni del programma. Un’entrata che però non vuol far assolutamente spostare l’attenzione dalla cucina: “mi sono divertito moltissimo a ospitare Lillo: è un attore straordinario e un vero amante del buon cibo. Ma continuo a pensare che siano i ristoratori l’anima autentica del format“.

L’appuntamento con 4 Ristoranti di Alessandro Borghese – 10 anni è per mercoledì in prima serata su Tv8.