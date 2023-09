Viaggiare e sostare in alcune delle più belle località italiane gustando il meglio della cucina locale e conoscerne tutte le peculiarità e in più, se e quando possibile, qualche segreto.

E’ quanto accade in 4 Ristoranti, il reality condotto con successo dallo chef Alessandro Borghese (figlio della famosa attrice Barbara Bouchet) che, per la gioia dei tanti fans, sta per ripartire con una nuova ed entusiasmante stagione della trasmissione che l’ha reso popolare presso il grande pubblico.

La formula del programma resta più o meno la stessa, ma ovviamente si toccheranno ed esploreranno località diverse da quelle apparse in precedenza. Allora, siete pronti a seguire le nuove puntate di 4 Ristoranti? Se la risposta è sì, di seguito vi anticipiamo quali saranno le prossime tappe, dove e quando vederlo in tv.

4 Ristoranti: Alessandro Borghese alla ricerca dei migliori ristoranti del Belpaese. Le località della nuova stagione

Nella nuova stagione di 4 Ristoranti, Alessandro Borghese proseguirà il suo tour dell’Italia alla ricerca dei locali in cui si mangia meglio. Si analizzeranno e voteranno, come al solito, location, qualità, inventiva e servizio per gli ospiti e ciascuno dei concorrenti si prodigherà al meglio delle proprie possibilità per aggiudicarsi l’ambito premio finale.

Stavolta il celebre chef, fra le varie tappe previste, si fermerà in Umbria, a Bassano del Grappa, a Tropea e ad Ascoli Piceno, mostrando ai telespettatori il top della gastronomia locale. Si vedrà, principalmente, quali ristoranti valorizzano al massimo la tradizione culinaria del territorio in cui operano. C’è già da leccarsi i baffi, non trovate?

Quando e dove in tv

Anche voi siete in trepida attesa e non aspettate altro che rivedere all’opera il bravo e simpatico Alessandro? Ebbene, c’è davvero pochissimo da aspettare, perché 4 Ristoranti 2023/24 torna sul piccolo schermo a partire da Domenica 3 Settembre in prima serata. E’ disponibile su Sky e su NOW.