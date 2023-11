Tutto pronto per l’edizione di Zelig 2023, il festival della comicità italiana condotto da una delle coppie più affiatate e amate dal pubblico: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Scopriamo insieme chi saranno i comici e gli ospiti della prima puntata.

Zelig 2023, chi sono i comici dello show

Dopo un anno di assenza, torna in tv Zelig. Lo show comico sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 a partire da giovedì 23 novembre. Zelig, che deriva il suo nome dall’omonimo locale di cabaret che si trova a Milano, viene ora trasmesso dal TAM, il Teatro degli Arcimboldi del capoluogo lombardo. La prima puntata andò in onda nel 1996 su Italia 1, mentre dal 2006 viene trasmessa su Canale 5. A Zelig cabaret, il pubblico ha avuto la possibilità di vedere crescere comici come Ale e Franz, Teresa Mannino, Ficarra e Picone, Geppi Cucciari e Checco Zalone.

Ma scopriamo insieme chi saranno i comici di questa edizione di Zelig 2023. Ancora una volta sul palco ci saranno Vanessa Incontrada e Claudio Bisio come conduttori. I due sono infatti una delle coppie più longeve dello show che con le loro interazioni e la loro simpatia mettono a proprio agio i comici. Non mancheranno alcuni di quelli più apprezzati in tv e sul web come Max Angioni, Maurizio Lastrico, Leonardo Manera, Antonio Ornano, Vincenzo Albano, Federica Ferrero, Eddy Mirabella, Marta e Gianluca, Vincenzo Comunale, Simone Barbato, Federico Basso, Davide Paniate, Silvio Cavallo, Andrea Paris, Corinna Grandi e i Senso d’Oppio.

Nel promo dello show, si vedono Claudio Bisio e Vanessa Incontrada darsi un bacio a stampo.

Ospiti e anticipazioni della prima puntata

In ogni puntata ci saranno degli ospiti che appartengono al mondo dello spettacolo. Nel corso della prima, che vedremo il 23 novembre, saliranno sul palco Teo Tecoli e PanPers con Beatrice Arnera. Oltre ai volti noti del programma, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presentano numerosi giovani talenti comici al debutto. Si tratta di personalità emergenti scovate in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.