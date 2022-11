Tutto pronto per la nuova stagione di Zelig, al via stasera, mercoledì 9 novembre 2022, in prima serata su Canale 5. Il festival della comicità italiana ancora una volta vedrà alla conduzione l’inossidabile coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Ma Andiamo a conoscere insieme ci sono i tanti comici che prenderanno aperte alla nuova edizione di Zelig e che si alterneranno sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Zelig è da sempre un grande laboratorio di comicità che nel corso degli anni ha portato alla ribalta alcuni tra i più grandi personaggi della risata. Infatti, la prima delle serate evento vedrà alternarsi sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi: Ale e Franz, Roberto Lipari, Mister Forest, Maurizio Lastrico, Max Angioni, Dado, Leonardo Manera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Vincenzo Albano, Senso D’Oppio e tantissimi altri comici.

Nuovi comici e altrettanti personaggi in arrivo sul palco di Zelig 2022

Oltre ai volti noti del programma, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presenteranno numerosi giovani talenti comici al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.

Zelig: la storia

In principio era “Zelig – Facciamo Cabaret“. Era il 1997 e Zelig più che un titolo era il locale di viale Monza dove dal 1986 la comicità sfornava i suoi migliori talenti. All’epoca i passaggi televisivi erano in seconda serata e su Italia 1. In pochi anni Zelig sarebbe però diventato un marchio di fabbrica capace di riempire platee enormi come il Teatro degli Arcimboldi e garantire audience fra i 3 e i 4 milioni di spettatori (guadagnando il prime time e la rete ammiraglia Canale 5).

Per la settima volta la “palestra della comicità“ italiana torna ora live nel gran teatro della Bicocca ancora una volta affidato alla conduzione e alla complicità di Claudio Bisio (primo a presentarlo nel 1997) e Vanessa Incontrada, probabilmente la più affiatata delle sue partner sul palco. «È un pezzo della mia vita», ha raccontato spesso Bisio che ha voluto per questa nuova edizione.