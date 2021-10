Zelig 2021 quando inizia? In molti, soprattutto i più nostalgici, stanno attendendo con ansia il ritorno del noto programma comico con un duo di conduttori che ha fatto la storia della trasmissione. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sono pronti a tornare sotto il fatidico tendone con una banda di comici in grado di far ridere tutti i telespettatori. Ecco tutte le anticipazioni sull’amatissimo programma di Canale 5.

Zelig 2021 quando inizia: svelata la data del ritorno

Pronti a ridere a crepapelle? Claudio Bisio, Vanessa Incontrada e i comici di Zelig stanno per tornare in tv. Le fredde serate di novembre si riscalderanno attraverso le risate fragorose di chi si sintonizzerà sull’ammiraglia Mediaset per seguire le nuove puntate di uno dei programmi comici entrati di diritto nella storia della televisione italiana.

Zelig 2021 andrà in onda, infatti, a partire dal prossimo 18 novembre.

Quante puntate sono previste? Ad oggi è certo che ci saranno tre prime serate su Canale 5. La seconda puntata andrò dunque in onda giovedì 25 novembre mentre la terza ed ultima il 2 dicembre. Chi potremo rivedere sul palco dell’Arcimboldi di Milano? Si vocifera che per l’occasione saranno ospiti: Checco Zalone, Aldo Giovanni e Giacomo, Giuseppe Giacobazzi, Gioele Dix, Ale e Franz e Maurizio Lastrico.

Operazione revival di Canale 5: la gloriosa storia di Zelig

L’operazione revival di Canale 5 sarà premiata dal pubblico? Quanto vale l’effetto nostalgia? Per scoprirlo bisognerà attendere i dati Auditel. Nel mentre Zelig rimane comunque uno dei programmi che hanno fatto la storia di Italia 1 e dell’ammiraglia Mediaset.

Nell’ormai lontano 1996 Zelig è infatti approdato su Italia 1, in seconda serata con Claudio Bisio e Antonella Elia in veste di conduttori. Solo un paio di anni dopo, con Simona Ventura, si è giunti al prime time. Grazie a ottimi ascolti e a comici che hanno lanciato veri e propri tormentoni, Zelig è poi stato promosso, nel 2003, ed è passato su Canale 5.

Zelig 2021: come vedere lo spettacolo dal vivo

Come vedere lo spettacolo di Zelig 2021 dal vivo? Sono state aperte le vendite dei biglietti per la nuova edizione che sarà registrata da venerdì 12 a sabato 20 novembre 2021 al TAM Teatro Arcimboldi Milano. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00, presso il teatro, nelle serate del 12, 13, 16, 17, 19 e 20 novembre.