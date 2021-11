Chi ci sarà nelle nuove puntate di Zelig 2021? I comici sono già ai nastri di partenza e non vedono l’ora di farci ridere trascorrendo insieme a Vanessa Incontrada e a Claudio Bisio serate spensierate e allegre su Canale 5. In attesa della messa in onda della prima puntata – che come vi avevamo annunciato verrà trasmessa il 18 novembre 2021 – la curiosità inizia a farsi sentire. I fan dello show si stanno chiedendo: quali dei vecchi volti dello storico programma fa parte del cast? Ci sono stati nuovi innesti?

Zelig 2021 comici: il cast dello show con fra vecchi e nuovi personaggi

Grandi ritorni a Zelig 2021. Il pubblico di Canale 5 potrà ritrovare i personaggi che hanno fatto la storia dello show come il famoso meccanico della Ferrari, Sconsolata, i due nonnini sulla panchina e Tatiana. Chi è Tatiana? Chi non la conosce lo scoprirà molto presto. Ogni comico che compone il cast avrà a disposizione 4 minuti e potrà portare sul palco sia un vecchio personaggio, diventato negli anni vero e proprio tormentone, che qualcosa di nuovo scritto appositamente per il ritorno del programma su Canale 5 e basato sull’attualità.

Nel cast di Zelig 2021 vedremo pertanto:

Marco Marzocca

Teo Teocoli

Paolo Cevoli

Gabriele Cirilli

Maurizio Lastrico

Anna Maria Barbera

Gene Gnocchi

Gianluca De Angeli e Marta Zoboli

Albertino

Giovanni Vernia

Raul Cremona

Ale e Franz

Teresa Mannino

Marco Della Noce

Dario Vergassola

Giuseppe Giacobazzi

Gioele Dix

Paolo Migone

Leonardo Manera

Nuovi innesti? Ce ne saranno. Bisio e la Incontrada hanno anche svelato durante l’intervista rilasciata a Verissimo che lo show presenterà news davvero interessanti. Fra di loro si fanno i nomi di: Ippolita Baldini, Max Angioni, Vincenzo Albano, Luca Cupani, Vincenzo Comunale, Corinna Grandi e per finire de I senso D’oppio.

Zelig 2021 le parole di Gino e Michele

Il ritorno di Zelig non è solo per celebrare lo storico programma che ha sfornato tanti talenti e creato numerosi tormentoni, facendo ridere milioni e milioni di telespettatori, per gli autori, Gino e Michele, si tratta di qualcosa in più.

“Crediamo che ora più che mai ci sia un grande bisogno di comicità. La gente vuole tornare a ridere, ha bisogno di leggerezza“.