Chi saranno i conduttori dello Zecchino d’Oro 2019? Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni rivela che la prima serata sessantaduesima edizione della gara canora dedicata ai più piccoli sarà condotta da Antonella Clerici e Carlo Conti. Quest’ultimo dal 2012 è direttore artistico della kermesse e fino allo scorso anno è stato anche conduttore.

Zecchino d’Oro 2019 conduttori: Carlo Conti insieme ad Antonella Clerici

Saranno Carlo Conti e Antonella Clerici i conduttori della settantaduesima edizione dello Zecchino d’Oro. La notizia è stata annunciata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La kermesse dedicata ai più piccoli sarà l’unico impegno dell’ex conduttrice de La Prova del Cuoco. La Clerici condurrà da sola gli appuntamenti pomeridiani dello Zecchino d’Oro 2019, mentre nella prima serata sarà affiancata dall’amico e collega Carlo Conti.

Di recente su Instagram l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha annunciato di aver rifiutato la conduzione di Miss Italia 2019: “Con la mia consueta schiettezza ho detto no a Miss Italia perché non c’erano le condizioni per preparare l’evento adeguatamente avendolo saputo solo pochi giorni fa”.

Zecchino d’Oro 2019 quando inizia: le date

Si avvicina la settantaduesima edizione dello Zecchino d’Oro. Il Festival Internazionale della canzone del bambino ogni anno riesce ad incantare milioni e milioni di spettatori, unendo musica, tradizione e dolcezza.

Quando inizia lo Zecchino d’Oro 2019? Anche quest’anno ovviamente ci saranno ben quattro appuntamenti con la kermesse dedicata ai più piccolini. La settantaduesima edizione inizierà giovedì 5 dicembre. Le prime tre puntate saranno pomeridiane e condotte da Antonella Clerici, mentre la prima serata andrà in onda sabato 7 dicembre e ci sarà anche il direttore artistico Carlo Conti.

Il Festival Internazionale della canzone del bambino si svolgerà a Bologna e sarà trasmesso in Eurovisione e in Mondovisione su Rai 1, mentre in differita su Rai Radio Kids e Rai Yoyo. La direzione musicale sarà affidata al maestro Beppe Vessicchio.