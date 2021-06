Le bellezze dell’Italia continuano ad essere protagoniste in televisione. Dal 4 giugno è infatti approdato su SkyTg24 il programma “Yes Weekend” a cura di Sara Brusco, volto di Sky Tg24, e dell’attore e Iena Gian Marco Tavani. “Yes Weekend” è una sorta di guida per scoprire le mete italiane attraverso esperienze originali.

Yes WeekEnd su Sky TG 24

Alloggi particolari, attività adrenaliniche, ristoranti fuori dall’ordinario: ogni itinerario è costruito per raccontare le località più famose d’Italia all’insegna però dell’avventura. Tutto nel tempo di un weekend.

La rubrica di Sky si articolerà in dodici puntate in onda ogni venerdì alle 11.10, in replica nel fine settimana e sempre disponibili on demand, sul sito Skytg24.it, sui canali social della testata e sul profilo social Yes Weekend. Girata direttamente da Sara Brusco e Gian Marco Tavani in modalità selfie, la rubrica porta lo spettatore dentro l’azione, permettendogli di vivere in soggettiva i luoghi visitati e le attività svolte.

Lo stile dei conduttori, ironico e leggero, restituisce il clima spensierato della vacanza. Produttore esecutivo di Yes Weekend Gianluca Giusto della Black & White Management. Tra mongolfiere, trekking e rafting, dormendo in case sull’albero, glamping o dimore particolari, con un occhio ai prodotti del territorio e alle migliori esperienze enogastronomiche, Sara Brusco e Gian Marco Tavani forniranno spunti, idee e indirizzi per chi è alla ricerca di una gita diversa dal solito.