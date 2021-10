L’affossamento del ddl Zan arriva anche ad X Factor. Durante la prima puntata dei Live, i giudici del talent show sono tutti coesi nel giudicare le immagini del Senato esultante con tanto di cori da stadio come qualcosa di vergognoso. In particolare sono Emma Marrone e Mika a metterci la faccia pronunciando parole molto forti contro lo stop alle legge contro l’omofobia.

Emma Marrone a X Factor a favore del ddl Zan: “Senato esultante? E’ una brutta pagina della nostra storia”

La prima puntata dei Live di X Factor parte dalla vita reale e da quello accaduto nelle ultime ore: lo stop del ddl Zan, una legge contro le discriminazioni di ogni tipo. A prendere la parola è Emma Marrone che, senza troppi giri di parole, prende posizione: “mi dispiace di non poter festeggiare questa sera un passo avanti che aspettavamo e che riguarda tutti noi perché riguarda i diritti di tante persone“.

Non solo, la cantante di “Amami” nel suo accorato discorso commenta anche le immagini del Senato dove un gruppo di politici ha esultato e festeggiato alla bocciatura del ddl Zan come se fosse un party di Capodanno.

“Le immagini che abbiamo visto ieri in Senato (cori da stadio, l’esultanza dopo aver bloccato il Ddl Zan), quando è stato definitivamente bloccato il percorso del ddl Zan, sono state imbarazzanti e rimarrà una brutta pagina della nostra storia” – dice a gran voce Emma che parlando a nome di tutti i giudici del programma precisa- “credo di poter parlare anche a nome dei miei colleghi al tavolo, in un programma che si è sempre impegnato e battuto contro ogni forma di discriminazione“.

Mika a X Factor contro lo stop al ddl Zan: “non è l’Italia che io amo”

Anche Mika dal bancone di X Factor non ha paura di esporsi e dire la sua. Il cantautore di “Grace Kelly”, che ha vissuto sulla pelle la discriminazione per il suo orientamento sessuale, ha detto: “quello che abbiamo visto ieri non è l’Italia che io amo. Non è l’Italia che mi ha accolto e difeso negli ultimi anni. Ma sono profondamente convinto che là fuori ci sia ancora un’Italia capace di amare, accogliere ed è in quella Italia che io voglio continuare a credere“.

Non solo i giudici di X Factor si sono pronunciati sulla tagliola che ha visto affossare il ddl Zan. Sui social in tantissimi hanno sottolineato quanto il nostro Paese sia superato e retrogrado rispetto al resto del mondo. A cominciare da Fedez che ha scritto “avete dato spettacolo“, mentre Chiara Ferragni ci è andata bella pesante scrivendo “siamo governati da pagliacci senza palle”. A parte i Ferragnez tantissimi i messaggi di artisti e persone comuni che hanno espresso il loro dissenso verso una classe politica che non li rappresenta.