X Factor conferma la giuria della scorsa edizione ma presenta importanti novità per lo show. Il programma musicale di Sky prodotto da Fremantle, è in programma per il prossimo settembre su Sky e Now. Vediamo quali sono le novità previste per la prossima edizione di X Factor.

X Factor, riconfermata la giuria

Oltre al nuovo conduttore Ludovico Tersigni, Sky annuncia la riconferma della giuria della passata edizione composta da Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

Attraverso un video in cui i giudici confermano la loro presenza, arriva l’annuncio della confermata giuria. Emma, una delle voci più apprezzate del panorama musicale, Hell Raton, ceo e direttore creativo di Machete Empire Records e vincitore dell’edizione 2020 con Casadilego, Manuel Agnelli, leader degli Afterhours, e Mika, artista globale che ha portato i suoi tour in giro per il mondo.

La novità: eliminate le categorie

A breve i 4 giudici si ritroveranno a decidere le sorti artistiche dei nuovi partecipanti. L’edizione italiana di X Factor è la prima al mondo a dire addio alla suddivisione per categorie di sesso, età e formazione musicale (i singoli e le band).

I 4 giudici saranno mentori di squadre che mai come stavolta saranno eterogenee, composte sia da solisti che da band attraverso una modalità di assegnazione e scelta dei 12 finalisti incentrata esclusivamente sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica.

Ma andiamo a vedere nella storia del programma quali sono stati i giudici nelle varie edizioni e soprattutto quelli con più edizioni alle spalle.

I giudici delle passate edizioni di X Factor

I giudici con più edizioni alle spalle sono Mara Maionchi e Morgan con 7 edizioni di X Factor a testa, segue poi Manuel Agnelli con 5 edizioni.