Tutto pronto per la nuova stagione di X Factor, che da giovedì 12 settembre torna su Sky e in streaming su NOW. Inizia così la nuova edizione della grande festa della musica con un’edizione attesissima e piena di sorprese, che questa mattina è stata presentata in conferenza stampa alla Stazione Centrale di Milano.

X Factor 2024 su Sky: quando in tv

Tanti volti nuovi che saliranno sul palco dell’edizione 2024 dello show Sky Original prodotto da Fremantle, che vedrà il suo culmine con la finalissima, che per la prima volta nella storia internazionale del format si svolgerà in esterna, nella meravigliosa Piazza del

Plebiscito a Napoli. Un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli,

ricco di ospiti e spettacolo, in uno dei luoghi architettonici e artistici più amati e visitati del

Paese.

Anche quest’anno centinaia di artisti si sono presentati alle Audizioni all’Allianz Cloud di Milano col sogno di mostrare il proprio talento e creare un percorso il più lungo possibile, e qui hanno incontrato il nuovo cast di X Factor.

Chi conduce X Factor 2024?

Giorgia, una delle voci più incredibili e amate della musica italiana, che arriva nella

famiglia di X Factor con un ruolo inedito, quella da conduttrice.

La giuria di X Factor 2024: 3 nuovi giudici e un grande ritorno

Tre nuovi giudici e un grande ritorno dietro al tavolo della giuria di X Factor 2024. Fanno il loro esordio assoluto in giuria: Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, sono i nuovi volti della giuria, è un ritorno invece, quello dell’acclamatissimo Manuel Agnelli, che indossa nuovamente i panni di giudice arricchito da un’esperienza di 5 edizioni già vissute sempre da protagonista.

Le varie fasi del programma

Per i giudici il lavoro sarà complesso e pieno di imprevisti. Inizieranno con le varie fasi delle selezioni: all’interno dell’Allianz Cloud di Milano, con il pubblico come “quinto giudice”. I quattro – apparsi sin da subito affiatati, complici e brillanti – ascolteranno e valuteranno tutti gli aspiranti concorrenti di quest’anno nelle AUDIZIONI che andranno in onda per tre giovedì, 12, 19 e 26 settembre, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

Come sempre per i partecipanti l’obiettivo sarà ottenere i tre sì utili per proseguire il proprio percorso. Potrebbe però bastarne anche solo uno per conquistare lo step successivo: da quest’anno, infatti, i giudici avranno in mano uno speciale X Pass, un bonus da assegnare a un solo artista ciascuno per concedergli la possibilità di accedere direttamente al proprio Bootcamp.

Due le serate dedicate ai BOOTCAMP (3 e 10 ottobre), il secondo livello delle selezioni, in cui ogni giudice troverà gli 11 artisti che avrà scelto nella propria squadra più, ovviamente, il proprio X Pass. È lo step delle ambitissime ma temutissime sedie, quello per i giudici più duro in assoluto perché li obbliga a compiere degli switch tra gli artisti “provvisoriamente” promossi, e quest’anno sarà per loro ancora più insidioso: le sedie a loro disposizione saranno soltanto quattro, e ciò comporterà per i giudici ancora più switch e con essi ancora più dubbi e riflessioni più o meno tormentate.

Chiudono la fase di selezioni le HOME VISIT, ultimo livello prima dei Live, appuntamento carico di tensione e atteso per giovedì 17 ottobre: quattro aspiranti concorrenti per ciascun giudice, che negli ultimi serratissimi momenti si giocheranno il tutto per tutto, esibendosi nuovamente per ottenere la chance di partecipare alle puntate in diretta nel terzetto che comporrà ciascuna squadra ufficiale. Sarà poi il momento di LIVE SHOW dal

Teatro Repower di Milano, che inizieranno giovedì 24 ottobre. A concludere l’edizione poi, l’attesissima FINALE evento a Napoli in Piazza del Plebiscito, giovedì 5 dicembre.

Dove vedere X FACTOR 2024

Dal 12 settembre ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Dal 17 settembre ogni martedì in chiaro alle 21:30 su TV8, al tasto 8 del telecomando.