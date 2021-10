X-Factor 2021, si avvicina sempre di più alla parte più viva della competizione: i live. Ma prima di arrivarci, i concorrenti sono dovuti passare per i Bootcamp e per gli Home Visit. Il pubblico ha assistito alla prima puntata dei Bootcamp e ha commentato su Twitter con l’#XF2021.

La prima puntata di Bootcamp per X-Factor 2021: ecco, quanto accaduto

Ieri sera, perciò, ha avuto inizio il gioco delle sedie. I quattro giudici: Mika, Manuel Agnelli, Hell Raton ed Emma Marrone hanno iniziato a prendere le decisioni più importanti e difficili.

Tutti i concorrenti non potranno sentirsi ai live prima della conclusione dei Bootcamp.

Ogni giudice potrà scegliere in totale libertà gli artisti grazie all’abbattimento delle categorie esistite fino all’anno scorso. Età, genere, solista o band non saranno dei limiti. In questo modo, tutti e quattro i giudici potranno costruire un roster che li rappresenti a pieno.

In totale approderanno agli Home Visit 20 concorrenti tra cui, poi, i giudici selezioneranno i 3 da portare ai live. 3 concorrenti ciascuno per ogni giudice.

Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton sono a loro agio nonostante la pressione del momento. A turno, insieme al conduttore di questa edizione di X-Factor 2021, Ludovico Tersigni hanno assistito alle reciproche scelte. Non sempre hanno condiviso le scelte ma sono riusciti a trasmettere anche una sana leggerezza.

Manuel Agnelli azzarda, Mika switcha in corner

Ad iniziare, ufficialmente, i Bootcamp è stato Manuel Agnelli che viene paragonato ad un vampiro quando deve prendere le proprie decisioni. Il Bootcamp di Agnelli ha visto alcuni switch che i colleghi non hanno condiviso ma una direzione ben precisa. Manuel Agnelli ha deciso di scegliere i concorrenti azzardando e facendo delle scommesse. Tra i suoi concorrenti ce n’è uno che non solo arriverà in fondo ma potrà vincere l’edizione Come As You Are di X-Factor.

Mika, invece, porta sulle cinque sedie dei concorrenti che rappresentano la sua visione musicale. Deciso e senza peli sulla lingua, Mika non manca delle gaffe linguistiche che ormai fanno parte di lui e che i telespettatori aspettano molto. Non mancano i suoi complinsulti, ovvero quando sembra ti stia per fare un complimento Mika ti stronca. Sui social, Instagram e Twitter i suoi switch non sono piaciuti tantissimo.

X-Factor 2021: i concorrenti agli Home Visit di Manuel Agnelli e Mika

Agnelli:

Erio

Nava

Bengala Fire

Phill Reynolds

Mutonia

Mika:

Fellow

Karma

Nika Paris

Westfalia

Mombao

La prossima puntata dei Bootcamp è giovedì 14 ottobre mentre per gli Home Visit bisognerà attendere il 21 ottobre. Dal 28, poi, ci saranno i live di X-Factor 2021.