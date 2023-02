Will arriva anche lui da Sanremo Giovani, come Shari, dove ha partecipato con la canzone “Le cose più importanti”. Entra di diritto tra i Big, e al Festival di Sanremo porta un brano pop che si intitola “Stupido”. Un giovanissimo che deve ancora abituarsi e capire cosa significa essere un big ma che è ben felice di viversi questo momento. Di cosa parla il brano Stupido? Seguiteci nella lettura e vi sveliamo il Testo e il significato.

“Stupido” di Will: il testo del brano di Sanremo 2023

di W. Busetti – S. Cremonini – A. Pugliese

Ed. Eclectic Music Publishing/Thaurus Publishing/

Starpoint International/Universal Music Publishing Ricordi – Milano – Roma – Milano

La nostra storia non è andata come pensi tu

Ti mentirei se ti dicessi non ti penso più

Io in verità mi sono perso

Per me sei il mare aperto

E l’odio è una corrente che ci tira giù

Ti chiedo scusa se poi annego in una lacrima

Ma non riesco a voltare pagina

Parole parole non bastano, siamo occasioni che passano,

Siamo dolori che canterò, so che se torni non basterò

Siamo ferite che ballano, io non sopporto chi parla no,

Siamo dolori che canterò e so che se torni non basterò

Ma a volte io mi sento stupido

Volevo tutto il pianeta stringerlo in una mano

Volevo fare il poeta, ora l’essere umano

E divento pure un po’ banale

Come dirti che se non ci sei non so che fare

E poi ti chiamo subito

Ma dubito che tu voglia rispondermi

Ora che non sei più parte di me

Ora mi chiedo che cosa farai da grande

Ormai ti vedo andare sempre più distante da me

E so che forse tu lo trovi divertente, ma non mi è rimasto niente,

Se non qualche ricordo di noi

Il tempo può andare all’indietro se vuoi

Anche se

Parole parole non bastano, siamo occasioni che passano,

Siamo dolori che canterò, so che se torni non basterò

Siamo ferite che ballano, io non sopporto chi parla no,

Siamo dolori che canterò e so che se torni non basterò

Ma a volte io mi sento stupido

Volevo tutto il pianeta stringerlo in una mano

Volevo fare il poeta, ora l’essere umano

E divento pure un po’ banale

Come dirti che se non ci sei non so che fare

E poi ti chiamo subito

Ma dubito che tu voglia rispondermi

Ora che non sei più parte di me

E a volte io mi sento stupido, ma ruberò le lacrime che ti porta via il vento

Lo sai come mi sento, perché so che mi senti, nel pieno della notte

Mi tremerà la voce, darò la colpa al freddo

E non tornerò

E divento pure un po’ banale

Come dirti che se non ci sei non so che fare

E poi ti chiamo subito

Ma dubito che tu voglia rispondermi

Ora che non sei più parte di me

“Stupido”, il significato del brano di Will a Sanremo 2023

Stupido è una canzone nostalgica che parla di un amore finito. Una ballad pop scritta proprio da Will che comunica quel senso di malinconia quando finisce un amore. Purtroppo non tutti gli amori sono felici e così come c’è un inizio c’è anche una fine. Il giovane cantante propone questo brano dopo l’esperienza di Sanremo giovani in cui ha invece portato il brano Le Cose Importanti.

Sul brano di Saremo, Will fa sapere

“Le differenze tra il brano che ho portato a Sanremo giovani e quello di Sanremo, ce ne sono parecchie ma anche poche in realtà. Si assomigliano, ma ‘Stupido’ sicuramente è un po’ più Pop, un po’ più aperto a tutti e secondo me la gente ci si potrà rivendere di più, almeno lo spero e non vedo l’ora di poterla cantare anche perché a livello melodico rimane più in testa. Spero mantenga la profondità che ci abbiamo messo dentro”.