Una cantante leggendaria, una donna tormentata. Stiamo parlando di Whitney Houston, l’artista americana stroncata nel 2012 da un collasso cardiaco a soli 48 anni. Questo film di Nick Broomfield ripercorre con intervste e materiale d’archivio la sua straordinaria carriera ma anche la sua fragilità interiore.

Whitney Houston, il film sulla sua vita sul Nove: ecco quando

Sabato 13 gennaio 2024 dalle ore 21.25 sul NOVE viene trasmesso il film-documentario “Whitney Houston una voce dal cielo” dedicato alla celebre cantautrice americana. Una vita fatta di luci ed ombre, ma anche di grandissimi successi che l’hanno resa una delle voci più amate e famose al mondo. Le sue canzoni hanno emozionato milioni di persone diventando la voce di diverse generazioni. Da “I Will always love you” a “I have nothing”, da “I wanna dance with somebody” fino alla più recenti “I Look to you”, Whitney ha fatto sognare il mondo intero.

La sua vita è stata bella, ma tormentata. Nata il 9 agosto del 1963 a Newark, città degli Stati Uniti d’America, capoluogo della contea di Essex, nello Stato del New Jersey, Whitney Elizabeth Houston sin da bambina scopre di avere un dono. Un talento che affina con dedizione nelle chiese del New Jersey dove viene notata da Clive Davis, discografico di spicco dell’industria discografica. Inizia così la sua magica e straordinaria carriera con la pubblicazione del primo album “Whitney Houston” uscito sul mercato mondiale nel 1985.

Whitney Houston dal successo alla morte

Una carriera unica quella di Whitney Houston, artista che ha venduto 200 milioni di dischi. Non solo, tra i premi e riconoscimenti: sei Grammy Awards e ben 22 American Music Awards che ne fanno una delle star di maggior successo della storia della musica mondiale.

La sua vita è però segnata dall’incontro con il marito Bobby Brown e da problemi di droga e alcolismo. Un vortice che la risucchia trascinandola in un abisso da cui si riprende con grande difficoltà. L’11 febbraio del 2012 l’artista muore all’età di 48 anni in una camera di hotel a Beverly Hills. La cantante viene ritrovata senza vita nella vasca da bagno e, dopo un’autopsia, viene dichiarato il decesso per annegamento, disturbi cardiaci e overdose di droghe. Nel film viene raccontato e ripercorso tutto il percorso personale ed artistico di Whitney: luci, ombre, successo, ma anche controversie che l’hanno resa, nel bene e nel male, una delle più grandi artisti di sempre.

L’appuntamento con Whitney Houston una voce dal cielo è per sabato 13 gennaio 2024 in prima serata sul NOVE.