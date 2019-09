Mauro Icardi al PSG e Wanda Nara a Tiki Taka: definito il futuro sia del calciatore che della compagna. La rete del Biscione, attraverso un comunicato ufficiale, ha confermato la presenza della donna agente nella trasmissione condotta da Pierluigi Pardo ed ha allontanato le polemiche circolate nei giorni scorsi.

Wanda Nara resta a Tiki Taka: il comunicato

Nonostante il trasferimento di Mauro Icardi a Parigi, Wanda Nara non rinuncia ai suoi impegni televisivi. La donna resterà nello studio di Tiki Taka, programma condotto dal giornalista Pardo, e la sua presenza è stata confermata anche da Mediaset attraverso un comunicato ufficiale: “Il cast è confermato, non ci sarà alcuna modifica. C’è grande soddisfazione per il contributo di Wanda da parte dell’azienda“.

La Nara, dunque, resterà nello studio di Tiki Taka insieme agli altri protagonisti del cast, tra cui Bobo Vieri, e agli ospiti invitati da Pierluigi Pardo.

Wanda Nara Tiki Taka: le parole di Pardo

La rete del Biscione è stata costretta ad intervenire anche in seguito alle polemiche dei giorni scorsi e alle parole espresse da Pardo riguardo Wanda Nara:

La sua presenza in caso di prolungarsi della causa con l’Inter per me non era proprio conciliabile con la mia deontologia personale, per la situazione che si era venuta a creare. Questo può essere messo agli atti. Faccio un discorso molto serio e molto onesto

Il giornalista di Mediaset ha parlato anche del trasferimento del calciatore argentino a Parigi, sottolineando come secondo lui non sia una vittoria nè per l’attaccante nè per l’agente:

In questi dieci mesi Icardi e Wanda Nara hanno perso. Nelle ultime ventiquattr’ore Wanda ha salvato il salvabile, ma non è una vittoria andare a fare la quarta punta al Psg. Ho cercato di trovare una soluzione positiva. Ho detto a Wanda che Napoli e Roma erano ambienti ideali per due persone che avevano passato dal punto di vista dell’immagine mesi catastrofici.