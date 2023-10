Wanda Nara sarà una dei 12 concorrenti della diciottesima edizione di Ballando con le stelle. La moglie del calciatore Mauro Icardi è pronta a tuffarsi in questa nuova avventura nonostante qualche problemino di salute. Vediamo insieme cosa ha detto la showgirl riguardo alla sua partecipazione e alla sua malattia.

Wanda Nara a Ballando con le Stelle parla della sua malattia

Manca pochissimo alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il programma, condotto da Milly Carlucci, andrà in onda a partire da sabato 21 ottobre in prima serata su Rai 1. Confermati i cinque giurati, sulle pagine social sono stati annunciati tutti i concorrenti di questa edizione e i professionisti con cui faranno coppia.

Tra questi spicca Wanda Nara che già in passato era stata ballerina per una notte esibendosi in una bachata. La showgirl al settimanale DiPiùTv ha anche raccontato cosa prova a tornare in onda dopo la notizia della sua malattia. Nei mesi scorsi infatti erano circolate delle voci che volevano Wanda Nara avere la leucemia. La procuratrice non ha mi smentito del tutto pubblicando un post nel quale ammetteva di dover ancora fare degli esami per dare un nome a quello che aveva.

Al settimanale ha detto: “Sto bene, posso ballare ma faccio i controlli. lo so che non sarà facile per me con i problemi che ho avuto, ma darò tutta me stessa. Adesso sto seguendo i consigli dei medici. La vita è bella ma ha dei momenti grigi“. Wanda Nara farà coppia con il ballerino Pasquale La Rocca che lo scorso anno ha vinto il programma con la Costamagna.

Le coppie di Ballando con le Stelle

Le dodici coppie di Ballando 2023 saranno così formate: